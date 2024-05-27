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الرياضة

سعود الزعابي يتصدر التصنيف العالمي في «الدواثلون»

سعود الزعابي يتصدر التصنيف العالمي في «الدواثلون»
27 مايو 2024 19:38

 
أبوظبي (وام)

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تصدر سعود الزعابي لاعب المنتخب الوطني للترايثلون، التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، في منافسات «الدواثلون»، وذلك بحسب الموقع الرسمي للاتحاد، في آخر تحديث له.
وجاء تصنيف الزعابي بمجموع 842.94 نقطة، متفوقاً على أقرب ملاحقيه الأسترالي صامويل مليم برصيد 833.57 نقطة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها لاعب إماراتي تصنيف اللعبة.
وتقام منافسات الدواثلون من خلال الركض، ثم ركوب الدراجات، ثم الركض مجدداً، وتنظم من الاتحاد الدولي.
وقال سعود الزعابي: «إن ما حققه من إنجاز يؤكد أن الرياضة الإماراتية تسير في طريقها نحو المزيد من النجاح والتميز، بفضل الدعم الكبير، من القيادة الرشيدة».
وأشار إلى أن حصوله على صدارة التصنيف الدولي، كان دافعاً كبيراً له قبل المشاركة في بطولة العالم المقررة بأستراليا خلال أغسطس المقبل.
وأوضح أن صدارة التصنيف جاءت من خلال مشواره في جمع النقاط، من خلال عدة مشاركات عالمية، أبرزها بطولة الألعاب العالمية، وبطولة العالم، والبطولتين الآسيوية والأفريقية، وعدد من البطولات الأخرى.

الإمارات
الترايثلون
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