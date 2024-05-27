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الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة: الوصل قدم مستوى متميزاً

محمد بن سلطان بن خليفة
27 مايو 2024 19:45

 
أبوظبي (الاتحاد)


توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة ولاعبين وجماهير، بمناسبة تتويج الفريق بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» و«ثنائية» الموسم، بعد تتويجه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على المستوى الفني المتميز للاعبي الوصل في الموسم، متوجاً الرؤية الاستشرافية لقيادة النادي في الوصول إلى منصات التتويج في البطولات المحلية، وإظهار الصورة النظيفة من الأداء الرياضي الممتع.
وأضاف: «لاعبو الوصل يستحقون التقدير في الوصول إلى منصة التتويج في الدوري وكأس رئيس الدولة، بما يرسخ تكامل الجهود بين منظومة العمل داخل النادي، كما أن جماهير النادي قدمت صورة مشرفة من التشجيع النظيف للاعبين خلال الموسم، وكانت من العلامات المتميزة في ترسيخ نجاح الدوري وتميزه الجماهيري في جميع المباريات».
وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى أن الوصل قادر على إظهار أفضل المستويات الفنية، خلال مشاركاته المرتقبة في البطولات الخارجية، وعكس الصورة المشرفة عن الرياضة الإماراتية، بفضل التخطيط والنهج الاحترافي الذي يستشرف مستقبل التطور والتنافسية القوية في البطولات الخارجية، وبما يملكه من عناصر قادرة على الوصول إلى النتائج الإيجابية في المحافل الخارجية.

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توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة ولاعبين وجماهير، بمناسبة تتويج الفريق بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» و«ثنائية» الموسم، بعد تتويجه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

الإمارات
محمد بن سلطان بن خليفة
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
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