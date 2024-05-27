أستون فيلا تجدد عقد إيمري إلى 2029



لندن (د ب أ)



أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، توقيع مدربه الإسباني يوناي إيمري على عقد جديد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب الإسباني نجح خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزي، والتأهل لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتمكن إيمري من قلب حظوظ الفريق منذ توليه المهمة في أكتوبر عام 2022، حيث تولى الفريق وهو على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وقال ناصف ساويرس، رئيس نادي أستون فيلا: «نبني شيئاً مميزاً هنا في أستون فيلا مع إيمري، ويسعدنا الإعلان عن توقيعه على عقد جديد حتى عام 2029».

وأضاف: «ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس النادي، هناك الكثير من الأشياء التي نتطلع لها مع إيمري».