«قمة ثلاثية» في «دوري الكوميتيه»

علي معالي (الشارقة)

تقاسم شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة، واتحاد كلباء المراكز الأولى في دوري الكوميتيه فرق جماعي لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات، على صالة نادي الشارقة بالحزانة، وسط مشاركة 10 فرق، هي شباب الأهلي، والشارقة، واتحاد كلباء، والذيد، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وشرطة دبي، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية مينتور الرياضية، ومركز أورينتال للكاراتيه.

تصدر شباب الأهلي الترتيب العام، بعد تتويجه بدرعي الدوري العام لفئتي الرجال والناشئات، بينما حصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة على درع الدوري العام لفئة السيدات، وذهب درع الدوري العام لفئة الناشئين إلى نادي اتحاد كلباء.

قام بتتويج الأبطال راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الرحمن الدرمكي، الأمين العام لنادي اتحاد كلباء، وعبد الله علي البلوشي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، مدير إدارة الألعاب الفردية.

في فئة الناشئين حل اتحاد كلباء في المركز الأول، والشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية» وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات فاز شباب الأهلي بالمركز الأول، وتبعه الشارقة الرياضي، والفجيرة للفنون القتالية.

وفي فئة السيدات، فاز الشارقة الرياضي للمرأة بالصدارة، وتبعه الشارقة الرياضي «نادي الشارقة للألعاب الفردية» والذيد، وفي فئة الرجال، تُوج شباب الأهلي بالمركز الأول والشارقة الرياضي ثانياً، واتحاد كلباء ثالثاً.