شرطة أبوظبي بطل «الخامسة» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول «بالمجموع العام» و12 ميدالية ذهبية و12 فضية و5 برونزيات في بطولة الشرطة الخامسة للجو جيتسو «للرجال والسيدات»، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بنادي الجزيرة في أبوظبي، ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الجاري.

وحصل فريق الرجال على 18 ميدالية «8 ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتين»، وحصد فريق السيدات 11 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات»، وذلك بعد منافسات كبيرة، بمشاركة أكثر من 140 لاعباً من القيادات الشرطية على مستوى الدولة، وفريق وزارة الداخلية.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالإنجازات المتفردة التي تحققها شرطة أبوظبي في مسيرتها الرياضية وهنأ فريق الجو جيتسو رجال وسيدات على النتائج المتميزة، التي حققها في البطولة، كما أثنى على جهود اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، ودوره الكبير في تحقيق تطلعات القيادات الشرطية في التنظيم، بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وشملت المنافسات في البطولة للرجال فئتين الأولى للحزام الأبيض والأزرق في سبعة أوزان والثانية للحزام البنفسجي والبني والأسود في سبعة أوزان، وتضمنت بطولة السيدات جميع الأحزمة في سبعة أوزان.

وتسلم العقيد سلطان محمد السويدي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة في شرطة أبوظبي درع البطولة «الرجال والسيدات»، وثمن دعم القيادة الشرطية للجو جيتسو، موضحاً أن شرطة أبوظبي تعد من أوائل المساهمين الرئيسين في المشروع الوطني للجو جيتسو منذ نشأة اتحاد الجو جيتسو، حيث شكل فريق للجو جيتسو من منتسبي جهاز الشرطة، بالإضافة إلى اهتمامها بأن تكون أحد الداعمين لمسيرة الجو جيتسو الإمارات. وأوضح أن تبني شرطة أبوظبي لهذه الرياضة يعتبر خطوة إيجابية تسهم في زيادة كفاءة أفراد الشرطة بما تحمله هذه الرياضة من فوائد ذهنية.