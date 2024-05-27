حمدان بن مبارك يهنئ العروبة ودبا الحصن

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، أطيب التهاني والتبريكات إلى ناديي العروبة ودبا الحصن بمناسبة تأهلهما إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2025، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في رحلة الاحتراف.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان:«إن مسيرة الفريقين في دوري الدرجة الأولى كانت جيدة، وكان الإصرار على التأهل واضحاً منذ البداية، حيث حقق الفريقان انتصارات كثيرة خلال المنافسة، ولم يتراجعا عن تحقيق طموحاتهما».

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بدور إدارتي الناديين، وبتهيئة الظروف المناسبة للفريقين، التي ساعدت على تحقيق الهدف الأساسي المتعلق بالوصول إلى قمة الترتيب، والتأهل إلى المحترفين، مثمّناً في الوقت نفسه دور جمهور الفريقين.