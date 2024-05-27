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الرياضة

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق السبت

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق السبت
28 مايو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق فعاليات النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو يوم السبت المقبل بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة مختلف الأندية المحلية، ونخبة من الأبطال المصنفين على مستوى الدولة. 
وتقام البطولة التي يتخطى مجموع جوائزها مليون درهم، على مدار يومي السبت والأحد 1 و2 يونيو المقبل، وتستقطب مشاركة لافتة من مختلف الأندية وأبرز أبطال الجو جيتسو في الدولة، في ظل ما تتمتع به من مكانة مميزة ضمن أجندة البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة. 
وتشهد البطولة منافسات قوية في فئات الكبار، والشباب «تحت 18 عاماً» والناشئين «تحت 16 عاماً»، والأشبال «تحت 14 عاماً»، حيث يقدّم اللاعبون أقصى إمكاناتهم، ويبذلون جهوداً مضاعفة لاعتلاء منصة التتويج والفوز باللقب.  
وتتصدر بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجو جيتسو، قائمة البطولات المحلية التي تحظى بمكانة غالية في قلوب جميع اللاعبين، وتدفعهم لتقديم مستوى أداء مهاري وفني فائق وبذل قصارى جهودهم لتحقيق الفوز. 
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «اتخذت بطولة كأس نائب رئيس الدولة منذ انطلاقها مكانة مميزة في أجندة الموسم الرياضي المحلي، ولعبت دوراً كبيراً في تعزيز المنافسة بين اللاعبين والأندية المحلية، مما جعلها محطة مهمة لتسليط الضوء على المواهب الجديدة، ودفع اللاعبين قدماً نحو تطوير مستوياتهم؛ بهدف الانضمام لصفوف منتخبنا الوطني وتمثيل الدولة في الاستحقاقات القارية والعالمية».  
وتابع الظاهري: «نحرص في اتحاد الجو جيتسو على أن تواكب جميع بطولاتنا أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، وتقدم أجواء تنافسية للاعبين، ما يحفزهم على تقديم نزالات قوية وعروض مهارية مميزة، وتعتمد البطولة نظام المنافسة وفق فئات الأوزان بغض النظر عن مستوى أحزمة المتنافسين، على غرار البطولات المعتمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو، الأمر الذي يسمح للاعبين خوض النزالات وسط أجواء تضاهي البطولات العالمية، ويتيح الاحتكاك بين اللاعبين من مختلف الأحزمة والمستويات، ما يمكنهم من الارتقاء بقدراتهم والتعرف على نقاط ضعفهم وتطويرها».
وتحرص أندية وأكاديميات الدولة على المشاركة في البطولة منذ انطلاقها، وتدفع بنخبة لاعبيها لخوض المنافسات، حيث يمكن لكل نادٍ مشارك اختيار لاعبَين اثنين للنزال في كل فئة، ويسهم الدفع بأفضل اللاعبين وأصحاب المواهب المتميزة في تقوية حظوظ النادي في حصد اللقب، ومن أبرز الأندية المشاركة، نادي شباب الأهلي ونادي بني ياس، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الوحدة، ونادي الجزيرة، ونادي العين، وأكاديمية أدما للفنون القتالية، وأكاديمية وزارة الدفاع للجو جيتسو، ونادي الإمارات.

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
الجو جيتسو
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