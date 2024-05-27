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الرياضة

«دورينا» الرابع قارياً في تقييم الاتحاد الآسيوي بـ74.8 نقطة

فوز العين بدوري الأبطال يُعيد كرة الإمارات إلى الواجهة
28 مايو 2024 01:07

معتز الشامي (دبي)

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أعاد إنجاز العين بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، الحياة إلى «دورينا» على مستوى آسيا، بعدما حل بالتقييم القاري في الترتيب الثاني على الغرب والرابع آسيوياً، لتحصل أندية الإمارات على مقعد مباشر في دوري أبطال النخبة، ونصف مقعد في الدور التمهيدي للنخبة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في «دوري أبطال آسيا 2»، في نسخة 2025-2026، ما يعني عودة مقاعد أندية الإمارات لما كانت عليه في نسخة 2019، عندما كانت تشارك 4 أندية في المحفل القاري.
وارتفع رصيد «دورينا» في التقييم بالمعيار الفني لآسيا، إلى 74.8 نقطة، خلف الدوري السعودي، الذي يحتل صدارة آسيا بـ103 نقاط، وذلك بعد أعوام تراجع فيها تصنيف «دورينا» من بعد نسخة 2020 إلى مقعدين ونصفين، ثم مقعدين ونصف فقط في النسخة المقبلة، لموسم 2024-2025، والتي ستشهد تغيير نظام المشاركات القارية للأندية، حيث سيتم إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته الجديدة بمشاركة 24 فريقاً، وحصل «دورينا» في تلك البطولة على مقعد مباشر، ونصف في التصفيات، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال 2.
وستشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الأولى العام المقبل، مشاركة الإمارات بمقعد مباشر في دور المجموعات ونصف في الدور التمهيدي للتصفيات، وبالإضافة لمقعد مباشر في دوري الأبطال 2.
بينما وفق التعديلات الأخيرة التي أدخلها الاتحاد الآسيوي على لائحة البطولة، سيحصل العين على مقعد مباشر في دوري أبطال النخبة في نسخته الأولى الموسم المقبل، بصفته بطل دوري أبطال آسيا، فيما يشارك الوصل في الدور التمهيدي لدوري أبطال النخبة، ويحصل شباب الأهلي على مقعد في دوري أبطال آسيا 2، وفي حالة خسارة الوصل في الدور التمهيدي للنخبة، يتوقع أن يلعب مباشرة في دوري الأبطال 2 بمقعد مباشر، لكن ليس في مجموعة شباب الأهلي.
ويتم إجراء قرعة البطولات الآسيوية بين يوليو وأغسطس المقبلين، عقب انتهاء الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات، والذي سيقام أيام 29 يوليو و5 و12 أغسطس لبطولة النخبة وأيام 30 يوليو و6 و13 أغسطس المقبلين لدوري الأبطال 2.

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دوري أبطال آسيا
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