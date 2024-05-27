سلطان بن حمدان بن زايد: نبارك لرئيس الدولة «إنجاز الوطن»

العين (الاتحاد)

هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا، والتأهل لتمثيل قارة آسيا، بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023-2024، في كأس العالم للأندية 2025 وكأس القارات 2024، بالإضافة إلى حجز مقعده في بطولة كأس أندية النخبة الآسيوية الموسم القادم.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بالإنجاز الرياضي الوطني المهم في ليلة 25 مايو على استاد هزاع بن زايد».

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن الرؤية الواضحة والمتابعة الدائمة والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، هيأت الأسباب لرسم فرحة وطن، ووحدت شعارات أندية الدولة في علم إماراتنا الغالية، ونهنئ سموه على الإنجاز الذي وفر كل أسباب النجاح لتحقيقه.

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية: «نهنئ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس النادي، النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف، على إنجاز نادي العين الذي رسم فرحة وطن».

وقال: «أهنئ كذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على تنظيم آخر نسخة من دوري الأبطال بالموسم الحالي، والتي تعتبر أهم حدث رياضي قاري، وأقوى بطولة للأندية الأبطال في آسيا، على نحو متميز يبعث على الفخر والاعتزاز».

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن تقديره للمنظومة الرياضية كافة، بداية بالهيئة العامة للرياضة، مروراً باتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، والمجالس الرياضية، والأندية ومنتسبيها، على تجسيد مبدأ التلاحم والدعم لممثل الوطن في مهمته الآسيوية.

وقال: «لا يفوتني كذلك تهنئة إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي، وأعضاء لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على جهودهم المخلصة، ومتابعتهم الدائمة، لتنفيذ لرؤية رئاسة النادي، من خلال تحمل المسؤولية، في مواجهة التحديات والضغوط التي ظلت ترافق الفريق طوال الموسم، في كل المراحل على الصعيدين المحلي والقاري».

وأضاف: «نهنئ الجماهير الإماراتية والخليج والعرب بالإنجاز المستحق، ونهنئ (الأمة العيناوية) بالبطولة الـ38، في موسم استثنائي وليلة تاريخية لن تسقط عن ذاكرة تاريخ كرة القدم العالمية قبل الآسيوية».

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «إن لاعبي العين قبل انطلاقة الموسم الحالي وعدوا بتحقيق الأهداف المرجوة، واعتلاء منصة المجد القاري، لرسم فرحة وطن، وأوفوا بالوعد، من خلال حرصهم على إظهار روح الانتصار، في جميع مباريات البطولة القارية، بمواجهة التحديات كافة، وظروف السفر، وعامل الإرهاق، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه الشعار الذي يضعونه على صدورهم، حتى تمكنوا من معانقة المجد عن جدارة واستحقاق بشهادة كل أندية القارة».

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها الجهاز الإداري للفريق، بقيادة محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، وعبدالله علي وأحمد الشامسي، حيث تمكن من التعامل مع الضغوط التي واجهها الفريق باحترافية عالية، ونجح في تهيئة اللاعبين لمباريات البطولة كافة.

وامتدح رئيس اللجنة التنفيذية عمل الجهاز الفني وفريق الإحصاء والطاقم الطبي والتغذية، بقيادة الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، والذي نجح في التعامل مع ضغوط المباريات، وتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، لجميع مباريات البطولة الآسيوية.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام التصريحات الصحفية التي أدلى بها لممثلي وسائل الإعلام، بعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، والتي كسبها العين على حساب ضيفه يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1: «ندرك جيداً أن التأهل لكأس العالم وكأس القارات، والعودة لبطولة النخبة الآسيوية، سيعزز من مسؤولية الجميع في الموسم القادم، خصوصاً أن اسم العين ظل وسيظل مرتبطاً برفع سقف طموحات الكرة الإماراتية في تمثيل الدولة بالبطولات القارية والعالمية».



تهنئة أحمد بن راشد بحصول الوصل على لقب الدوري

هنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بفوز النادي بدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أحقية الوصل بالفوز بلقبي الدوري والكأس، قياساً بالجهود المبذولة قبل انطلاقة الموسم من مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير الوصل وكل منتمٍ للنادي.