بني ياس يسعى لتجنب «السادسة»

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع بني ياس لإنهاء سلسلة من خمس مباريات خارج الديار دون تحقيق الفوز، عندما يلتقي عجمان، غداً الأربعاء، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وللمفارقة فإن آخر مرة لم يعرف فيها «السماوي» الفوز في ست مباريات على التوالي خارج ملعبه، شهدت سقوطه في اللقاء السادس أمام عجمان بالذات بثنائية نظيفة في أكتوبر 2022.

ويعاني بني ياس هذا الموسم من ظاهرة غريبة، تتمثل في تقديمه أداء جيد خلال المباريات التي يخوضها، إلا أنه في أغلب الأوقات يدفع ثمن أي خطأ مباشرة مما كلفه نزف النقاط بشكل كبير، خصوصاً في الدور الثاني من المسابقة، وهو الذي يعول حالياً على تألق لاعبه تاولانت سولجمانوف، الذي وضع بصمته في 8 من آخر 10 أهداف سجلها فريقه، بتسجيل 4 وصناعة 4، مع الرغبة الكبيرة لدى المجموعة لترك انطباع إيجابي قبل فتح أبواب الصيف المقبل.

وتشكل هذه المواجهة بداية العمل للفترة المقبلة، والتي قد تشهد فترة إحلال وتبديل في صفوف الفريق، مع اقتراب المدافع ساشا من الرحيل بعد نهاية عقده، فيما لم يعلن جاستون سواريز عن وجهته المقبلة، والذي ما يزال يمتلك عرضاً على الطاولة للبقاء في النادي.

فيما سيعود برستيج للقاء فريقه السابق، حيث تخلى «البركان» عن خدماته في الشتاء الماضي لينتقل إلى بني ياس، مما يمثل تحدياً له لإثبات الذات أمام رفاق الأمس.