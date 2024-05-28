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الرياضة

شباب الأهلي بطل كأس الشباب تحت 19 سنة

شباب الأهلي بطل كأس الشباب تحت 19 سنة
28 مايو 2024 11:58

دبي (الاتحاد)
تُوج فريق شباب الأهلي ببطولة كأس الشباب تحت 19 سنة، بعد تغلبه على العين 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد بني ياس بالشامخة، سجل هدف الفوز لشباب الأهلي اللاعب دريسا كوليبالي في الدقيقة 71.
وقام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتتويج الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي بالميداليات الذهبية، وكأس البطولة.
استهل شباب الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الشارقة في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-0)، وتخطى الوحدة في الدور نصف النهائي بنتيجة (2-1).

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