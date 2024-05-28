رونالدو: أنا لا ألاحق الأرقام القياسية.. الأرقام تلاحقني



الرياض (أ ف ب)

قال المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري السعودي لكرة القدم: «أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام تلاحقني»، سجّل ابن التاسعة والثلاثين هدفين خلال فوز فريقه النصر على ضيفه الاتحاد 4-2، الاثنين في الجولة 34 الأخيرة من الدوري الذي أنهاه فريق العاصمة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.

ورفع رونالدو رصيده في موسم واحد إلى 35 هدفاً، بفارق هدف واحد عن مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجّل 34 هدفاً للنصر في موسم 2018-2019، تابع أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي أقام له زملاؤه ممراً شرفياً بعد إنجازه في ملعب الأوّل بارك: «سعيد جداً، أوّلاً لإنهاء الموسم بفوز، ثم تحقيق رقم قياسي في الدوري لم أكن أنتظره. هذا أمر هام في مسيرتي».

وتطرّق الـ «دون»، الذي حسم لقب هداف الدوري بفارق سبعة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، إلى المباراة المقبلة في نهائي الكأس الجمعة مع غريمه الهلال تحديداً: «الأهم هو الفريق. نحن بحال جيدة. الهدف المقبل هو الفوز بكأس الملك».

وطالب نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بالعدالة في المباراة النهائية التي يأمل من خلالها إحراز أوّل لقب محلي له في السعودية: «سنقدّم أفضل ما لدينا، ونتمنى أن تكون المنافسة كبيرة وعادلة».

منذ انضمامه بصفقة خيالية في يناير 2023، أحرز رونالدو مع النصر لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2-1 بعد التمديد.

رونالدو الذي يُعدّ الأكثر خوضاً وتسجيلاً في المباريات الدولية بواقع 128 هدفاً في 206 مباريات، سيحمل ألوان البرتغال في كأس أوروبا الشهر المقبل في ألمانيا بعد اختياره ضمن تشكيلة سيليساو التي قادها إلى لقب 2016، ليخوض البطولة الكبرى الـ11 في مسيرته الزاخرة.