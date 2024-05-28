حدث «نادر» في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

فاز محمد صالح آل علي لاعب منتخبنا الوطني، بالميدالية الذهبية لبطولة «توب سبن» بالتنس لفئة 12 سنة، متفوقاً على شقيقه علي صالح آل علي لاعب منتخبنا أيضاً، في ختام البطولة، بمجموعتين بنتيجة 7-6 و6-2، وذلك في نهائي نادر يجمع لاعبين مواطنين شقيقين للمرة الأولى في بطولات التنس الإماراتية المفتوحة، بمشاركة مختلف الجنسيات.

وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد التنس بالتعاون مع أكاديمية توب سبن للتنس، 44 لاعباً من المواطنين والمقيمين.

وحقق اللاعب محمد آل علي ثلاثة انتصارات على كل من الهندي اناي هيرماث، والإماراتي عبدالله الجناحي، والتركي يزيد باكوتش وصولاً للنهائي، ثم الفوز باللقب.

وأكد محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، أن المستوى الفني الذي يقدمه اللاعبان الشقيقان بالمميز والتصاعدي وإنهما مشروع مستقبل مبهر لتنس الإمارات في السنوات المقبلة، ويعكس الجهود التدريبية المميزة لهما، بدعم ورعاية والديهما للاستمرار في ممارسة التنس ومتابعتهما بشكل حثيث لمستقبل واعد.