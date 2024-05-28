الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حدث «نادر» في «تنس دبي»

حدث «نادر» في «تنس دبي»
28 مايو 2024 12:15

دبي (الاتحاد)
فاز محمد صالح آل علي لاعب منتخبنا الوطني، بالميدالية الذهبية لبطولة «توب سبن» بالتنس لفئة 12 سنة، متفوقاً على شقيقه علي صالح آل علي لاعب منتخبنا أيضاً، في ختام البطولة، بمجموعتين بنتيجة 7-6 و6-2، وذلك في نهائي نادر يجمع لاعبين مواطنين شقيقين للمرة الأولى في بطولات التنس الإماراتية المفتوحة، بمشاركة مختلف الجنسيات.
وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد التنس بالتعاون مع أكاديمية توب سبن للتنس، 44 لاعباً من المواطنين والمقيمين.
وحقق اللاعب محمد آل علي ثلاثة انتصارات على كل من الهندي اناي هيرماث، والإماراتي عبدالله الجناحي، والتركي يزيد باكوتش وصولاً للنهائي، ثم الفوز باللقب.
وأكد محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، أن المستوى الفني الذي يقدمه اللاعبان الشقيقان بالمميز والتصاعدي وإنهما مشروع مستقبل مبهر لتنس الإمارات في السنوات المقبلة، ويعكس الجهود التدريبية المميزة لهما، بدعم ورعاية والديهما للاستمرار في ممارسة التنس ومتابعتهما بشكل حثيث لمستقبل واعد.

أخبار ذات صلة
للمرة الأولى.. 3 «مكفوفين» في «دولية دبي للشطرنج»
نادال بعد وداع رولان جاروس: «كنت في غابة»!
التنس
دبي
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين
علوم الدار
الإمارات تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين
اليوم 14:31
زلزال قوي يهز إندونيسيا
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز إندونيسيا
اليوم 14:22
قمة الإعلام العربي.. «حديقة الذكاء الاصطناعي» تستعرض أبرز أعمال رواد الإعلام
علوم الدار
قمة الإعلام العربي.. «حديقة الذكاء الاصطناعي» تستعرض أبرز أعمال رواد الإعلام
اليوم 14:17
رؤية استراتيجية للارتقاء بـ «رياضة المرأة» وتعزيز تنافسيتها العالمية
الرياضة
رؤية استراتيجية للارتقاء بـ «رياضة المرأة» وتعزيز تنافسيتها العالمية
اليوم 14:07
«نجّار» يطارد الحلم في «كونفرنس ليج»
الرياضة
«نجّار» يطارد الحلم في «كونفرنس ليج»
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©