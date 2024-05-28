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الرياضة

قائدي.. نصف قوة «النمور»

قائدي.. نصف قوة «النمور»
28 مايو 2024 12:45


فيصل النقبي (كلباء) 

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يقدم الإيراني مهدي قائدي نجم خط هجوم اتحاد كلباء موسماً ناجحاً للغاية، حيث ساهم بنصف أهداف فريقه هذا الموسم، والبالغة 37 هدفاً، بواقع تسجيله 12 هدفاً، ومساهمته في صناعة 6 أهداف، ليصل للرقم 18، وهو من المعدلات الكبيرة في الدوري رغم وضعية «النمور» في المسابقة، واحتلاله المركز العاشر برصيد 25 نقطة.
وتوزعت أهداف قائدي على 9 فرق في الدوري، وسجل 3 أهداف على الإمارات، وهدفين في شباك عجمان، وسجل هدفاً في مرمى كل من العين والوصل والنصر والجزيرة والبطائح والوحدة والشارقة، ولم يسجل في شباك شباب الأهلي وخورفكان وحتا وبني ياس.
ويلعب قائدي موسمه الأول مع النمور قادماً كإعارة من شباب الأهلي بطلب من مواطنه فرهاد مجيدي المدرب السابق للفريق، ولعب مع الأصفر 24 لقاء هذا الموسم، وساهم في 455 تمريرة، وسجل هدفاً من ضربة جزاء كذلك. 
ويعول العراقي غازي فهد على قائدي في المهام الهجومية الرئيسة للفريق مع السلوفيني فورمبيرج، وأحياناً مع المهاجم الشاب سلطان عادل محمد، وهذا الثلاثي يقدمون مستويات لافتة في قيادة خط هجوم «النمور».

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