«الاتحاد للطيران» الراعي الرئيسي لفريق جيرونا



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «الاتحاد للطيران» عن شراكة جديدة مع نادي جيرونا لكرة القدم، لتصبح الراعي الرئيسي لنادي الدوري الإسباني المرموق ابتداء من الموسم المقبل، ولمدة ثلاث سنوات، وقامت الاتحاد بتعزيز عملياتها إلى إسبانيا بنسبة 50% منذ الصيف الماضي لتسيّر 10 رحلات أسبوعية إلى كل من مدريد وبرشلونة في 2024، بالإضافة إلى ذلك، تطلق رحلات موسمية لثلاث مرات أسبوعياً إلى مالقا بدءاً من 2 يونيو، لتشجيع السفر والسياحة بين المنطقتين.

تمثل هذه الشراكة الالتزام المشترك بالتميز والعمل المجتمعي ودعم سبل التواصل بين المجتمعات والثقافات المختلفة. وتتوافق استراتيجية نادي جيرونا لكرة القدم، بتاريخه الغني وجمهوره الواسع، بشكل مثالي مع قيم الاتحاد للطيران المتمثلة في إطلاق العنان للطموح والسعي لتحقيق أعلى معايير النجاح على مختلف الصعد.

في هذه المناسبة، صرّح آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإرادات في الاتحاد للطيران بالقول: «يسعدنا أن نتعاون مع نادي جيرونا، النادي الذي يتوافق مع قيم علامتنا التجارية وتطلعاتنا. وهذه الرعاية هي شهادة على التزامنا تجاه السوق الإسبانية وهدفنا لتعزيز الروابط بين دولة الإمارات وإسبانيا. تتطلع الاتحاد للطيران إلى إقامة شراكة ناجحة مع جيرونا وإلى التقريب بين العالمين من خلال هذه اللعبة الجميلة».

من جانبه، قال دلفي جيلي، رئيس نادي جيرونا لكرة القدم: «فخورون للغاية بالترحيب بالاتحاد للطيران كراعٍ رسمي. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية لتحتضن مستقبلاً يمكننا أن ننمو فيه معاً. إن استراتيجية الاتحاد للتوسع العالمي والتزامها بالتميز يعكس تطلعاتنا داخل وخارج الملعب».

لا يعتبر التعاون بين الاتحاد للطيران وجيرونا مجرد رعاية، بل هو التزام متبادل لتعزيز روح المجتمع والتقريب بين الناس، مع تعزيز تجربة المشجعين وتوفير المزيد من الفرص للمشاركة في الرياضات على مستوى العالم.

وباعتبارها الراعي الرئيسي، سيظهر اسم الاتحاد للطيران بشكل بارز على أطقم فريق جيرونا اعتباراً من الموسم المقبل وفي الملعب الرئيسي للنادي. ستوفر الشراكة أيضاً فرصاً جديدة ومثيرة لمشجعي الفريق، بما في ذلك العروض الترويجية والفعاليات الخاصة.