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الرياضة

«فار» يدخل جميع بطولات الاتحاد الآسيوي للأندية

«فار» يدخل جميع بطولات الاتحاد الآسيوي للأندية
28 مايو 2024 13:17


الرياض (د ب أ)
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «فار» في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من ثلاثة مستويات، ويتكون الهيكل الجديد من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024 /2025.
ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، اعتباراً من مرحلة الدوري دور المجموعات، والتي تنطلق سبتمبر المقبل. في المقابل، تشهد النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات، التي تنطلق في أكتوبر القادم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي والنهائي، بما يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم النسائية في القارة. كما سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا 2، اعتباراً من الأدوار الإقصائية، علماً أن البطولة تضم 32 نادياً، وتنطلق المنافسة في سبتمبر المقبل. أما بالنسبة لدوري التحدي الآسيوي، والتي تضم 20 فريقاً، فسوف يتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية في مايو 2025.

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