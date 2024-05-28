العين والوصل يشاركان في «النخبة» بـ«مقعدين مباشرين»

معتز الشامي (دبي)

حسمت مصادر رسمية في الاتحاد الآسيوي اللغط والجدل، بشأن مقاعد الإمارات في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري «أبطال آسيا 2» والذي ينطلق بالدور التمهيدي أواخر يوليو المقبل لموسم 2024-2025، وذلك بعدما حسم العين لقب دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تتويج الوصل لقب الدوري.

وأكدت المصادر بالاتحاد الآسيوي بشكل نهائي ورسمي، أن العين سيشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة بمقعد مباشر، لكن دون تقليص مقاعد «دورينا»، وبعيداً عن المقاعد المخصصة لفرق الإمارات، حيث ضمن مقعده في البطولة، بصفته بطلاً لدوري الأبطال في نسخته الأخيرة قبل التغيير.

وبالتالي يشارك الوصل بصفته بطلاً للدوري في دور المجموعات لبطولة النخبة، كما يشارك شباب الأهلي بصفته الوصيف في الدور التمهيدي للنخبة، حيث كان «الآسيوي» قد أقر مقعداً ونصف مقعد في «النخبة» لأندية الإمارات، ومقعداً مباشراً في دوري الأبطال 2، ووفق التوزيعة التي تم إقرارها من رابطة المحترفين الإماراتية، يتأهل للمشاركة في النخبة بمقعد مباشر بطل الدوري، بالإضافة إلى مشاركة وصيف الدوري في الدور التمهيدي للنخبة، فيما يلعب ثالث الدوري في دوري الأبطال 2.

وبسبب تتويج العين بلقب دوري الأبطال، يشارك رابع الدوري في دوري الأبطال 2، في حالة حسم «الزعيم» الترتيب الثالث للدوري.

وعلى الجانب الآخر، وفي حالة خسارة شباب الأهلي في الدور التمهيدي للنخبة، يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2، مع ثالث أو رابع الدوري الإماراتي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسبب فيه العين في استعادة «دورينا» لمركز متقدم في التقييم الآسيوي، وقد حصل على مقعدين ونصف في النخبة ومقعد مباشر في دوري الأبطال 2، لكن مع نسخة 2025-2026.

وكان العين قد توج بلقب دوري الأبطال يوم السبت الماضي على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، وهو اللقب الثاني في تاريخه، ليرفع تقييم «دورينا» إلى وصافة الغرب والترتيب الرابع على القارة بعدما حصد 74.8 نقطة.

توزيعة مقاعد الإمارات في بطولات آسيا

نسخة 2024-2024

1- دوري أبطال آسيا للنخبة

العين (مقعد مباشر بصفته بطل دوري الأبطال)

الوصل (مقعد مباشر بصفته بطل الدوري المحلي)

شباب الأهلي (نصف مقعد في الدور التمهيدي)

2- دوري أبطال آسيا 2

مقعد مباشر بالمجموعات لثالث أو رابع الدوري

نسخة 2025-2026

1- دوري أبطال آسيا للنخبة

مقعدان مباشران في المجموعات

نصف مقعد في الدور التمهيدي

2- دوري أبطال آسيا 2

مقعد مباشر في المجموعات