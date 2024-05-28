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الرياضة

منتخب قفز الحواجز يستعد لبطولات بريطانيا

منتخب قفز الحواجز يستعد لبطولات بريطانيا
28 مايو 2024 20:00


أبوظبي (وام)
يستعد منتخب قفز الحواجز لمرحلة أخرى من المشاركة في البطولات الدولية في العاصمة البريطانية لندن يونيو المقبل ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024، واختتم المنتخب المرحلة الثالثة من الإعداد الخارجي في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتقام البطولة الأولى من 4 إلى 9 يونيو المقبل، والثانية من 11 إلى 16 يونيو، والثالثة من 19 إلى 23 يونيو.
وأكد الفارس علي أحمد الكربي أهمية المعسكر المقرر في بريطانيا الشهر المقبل، بما يحمله من مؤشرات مهمة تعزز مرحلة الإعداد القوي للفرسان قبل الانتقال إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال الاحتكاك مع نخبة فرسان العالم في البطولات الأوروبية.
وقال الكربي إنه يتطلع للحصول على شهادة القدرة الثالثة المؤهلة لمشاركة خيله «سي جوكس» في أولمبياد باريس، من خلال مشاركته في البطولة الدولية فئة الـ 3 نجوم في لندن الشهر المقبل، بعد نجاحه بحصد الشهادة الأولى في بطولة «مونتي فالكو» بإيطالياً الشهر الحالي. وأضاف أن هذه خطوة مهمة بكل تأكيد لتعزيز فرص وجود 'سي جوكس' ضمن الخيارات المطلوبة للمشاركة في الأولمبياد، لما يتمتع من قدرات كبيرة تؤهله لتقديم أداء مثالي في المنافسات.

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