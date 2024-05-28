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الرياضة

عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني

عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
28 مايو 2024 21:00


برلين (د ب أ)
من المقرر طرح إحدى كرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 في مزاد علني، مقابل قيمة تتراوح بين 40 و60 ألف يورو، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1 /صفر والتتويج بلقب كأس العالم.
وسيقام مزاد بيع الكرة يوم 28 يونيو المقبل بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسجل ماريو جوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113 ليقود بلاده لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.
ويتم عرض باقي الكرات التي استخدمت في المباراة النهائية للمونديال يوم 13 يوليو 2014، في المتحف الألماني لكرة القدم في دورتموند.

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