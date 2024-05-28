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الرياضة

انهاء التعاقد بين نيكوليتش وشباب الأهلي بالتراضي

انهاء التعاقد بين نيكوليتش وشباب الأهلي بالتراضي
28 مايو 2024 22:05

 

دبي (د ب أ)
أعلنت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم عن الاتفاق مع المدير الفني للفريق الأول ماركو نيكوليتش على إنهاء التعاقد بالتراضي، بناء على رغبة واتفاق الطرفين، على أن يتولى الجهاز الفني المعاون مهمة الإشراف على الفريق لإكمال ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024.
وذكر النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن رحيل المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين. وحل شباب الأهلي في المركز الثاني ببطولة دوري أدنوك للمحترفين بعد حصول نادي الوصل على لقب البطولة بعد غياب 17 عاماً، وذلك قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

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