هل يعود بنزيمة لـ «القارة العجوز» من بوابة «فنرباخشة»؟!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن «القارة العجوز» أوروبا بدأت تفتح ذراعيها مجدداً لاستقبال النجم الفرنسي كريم بنزيمة «36عاماً» لاعب اتحاد جدة السعودي وريال مدريد سابقاً، إذ كشفت صحيفة «هابر تورك» النقاب أن فنرباخشة ثاني الترتيب في الدوري التركي يراقب عن قرب موقف هذا النجم الحاصل على الكرة الذهبية 2023، ويسعى إلى تقديم عرض له هذا الصيف، ليكون لاعباً في الفريق اعتباراً من الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي التركي قاموا بأول اتصال مع بنزيمة، بينما كان موجوداً في اليونان الأسبوع الماضي. وأضافت أن فنرباخشة يرغب في التعاقد معه ليحل محل المهاجم البوسني إدين دجيكو «38عاماً».

يذكر أن بنزيمة، الذي ينتهي عقده مع الاتحاد في صيف 2026، لعب 29 مباراة مع الفريق السعودي هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 13هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة. ولم يكن الموسم الأول لكريم ناجحاً إذ شهد مشكلات كثيرة بينه وبين المديرالفني السابق البرتغالي نونو إسبيريتو الذي انتهى أمره بالإقالة، ثم دخل في مشكلات أخرى مع المدرب الجديد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو الذي استبعده في عدد من المباريات، بل واستبعده أيضاً من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، ثم أعاده مرة أخرى.

وذكر موقع جول العالمي أن بنزيمة الذي لعب 97 مباراة دولية مع منتخب «الديوك» وسجل 37 هدفاً، ما زال يعاني من مشكلات مع فريقه، من دون أن يكشف الموقع عن هذه المشكلات أو رد فعل ناديه السعودي، وما إذا كان مستعداً للاستغناء عن خدماته هذا الصيف قبل موعد انتهاء عقده وتغريمه مبلغاً كبيراً من المال، أم أنه يصر على استمراره حتى نهاية التعاقد.

وكان كريم بنزيمة انتقل إلى اتحاد جدة في صيف 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، ويحصل على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو على 3 سنوات، بينما يحصل على 20 مليون يورو أخرى للترويج لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، إلى جانب 100% من حقوق الصور.