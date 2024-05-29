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الرياضة

«الإصابة الثالثة» تؤخر رمضان 5 أشهر!

«الإصابة الثالثة» تؤخر رمضان 5 أشهر!
29 مايو 2024 10:55

مراد المصري (أبوظبي)
أعلن نادي الجزيرة عن إجراء اللاعب عبدالله رمضان، لعملية جراحية ناجحة في فنلندا، لعلاج الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وسيغيب على إثرها لمدة خمسة أشهر يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل عودته للتدريبات.
وتعتبر هذه الإصابة الثالثة التي يتعرض لها اللاعب خلال أقل من عام، مما جعله يغيب عن «فخر أبوظبي» خلال الموسم، والذي سيفتقد جهوده مطلع الموسم المقبل أيضاً.
وتعرض اللاعب إلى إصابة في اللقاء الودي لفريقه ضد جارشينج خلال المعسكر الذي أقامه في ألمانيا في شهر يوليو من العام الماضي، حيث أثبت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها وقتها إصابته بتمزق في رباط الكاحل الأيمن، ليغيب حوالي 4 إلى 6 أسابيع.
ثم غاب اللاعب مجدداً خلال نهاية يناير الماضي ومطلع فبراير الماضي، بعد عودته مصاباً خلال المشاركة في صفوف منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا، وهي التي كانت تمزق في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

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