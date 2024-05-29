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الرياضة

بهروزيان.. لقب تنس جديد في عمر 42 عاماً

بهروزيان.. لقب تنس جديد في عمر 42 عاماً
29 مايو 2024 11:20

الفجيرة (الاتحاد)
واصل عمر بهروزيان لاعب منتخبنا الوطني تألقه في ملاعب التنس بعمر 42 عاماً، بعدما أضاف لقباً جديداً إلى سجلاته بالفوز ببطولة النخبة للتنس، التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعب الفجيرة للتنس.
وجاء فوز بهروزيان على اللاعب الاسباني سيزار فيرر بعد انسحاب الأخير للإصابة، وبعد أن كان لاعبنا متقدماً بمجموعة واحدة (6-2).
بدوره، قدم عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الشكر لاتحاد التنس، لاختيار ملاعب النادي لإقامة النسخة الأولى للبطولة، وبارك للفائزين الأوائل، متمنياً لهم مواصلة النجاح في البطولات المقبلة، مقدماً الشكر للاعبين الذين قدموا أفضل المستويات.

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