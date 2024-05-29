خورفكان يحشد كامل قوته للقاء اتحاد كلباء

فيصل النقبي (خورفكان)

يبذل الجهاز الطبي لفريق خورفكان جهوداً كبيرة، لتجهيز البرازيلي جونيور، لتدعيم تشكيلة المدرب نيبوشا، وهو الذي سجل هدفاً مهماً في مرمى الوحدة بالجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، لكنه تعرض لإصابة قبل نهاية اللقاء لا يزال يتعافى منها.

وتكتسب مشاركة المهاجم الصغير أهمية كبيرة بسبب قدرته على التسجيل، رغم أنه لم يلعب منذ فترة طويلة بسبب بعض المشاكل المتعلقة بعقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسجل جونيور هذا الموسم 3 أهداف، ورفع عدد أهدافه في المسابقة في المواسم الخمسة إلى 9 أهداف.

من جانب آخر، حفزت إدارة الفريق اللاعبين خلال التدريب الأساسي، حيث اجتمعت مع اللاعبين، وحثتهم على تقديم أفضل ما لديهم في اللقاء المصيري أمام اتحاد كلباء، واللعب بشعار الفوز فقط لضمان البقاء في عالم المحترفين.