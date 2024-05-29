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الرياضة

فولي يتصدر الهدافين في موسم اليد

فولي يتصدر الهدافين في موسم اليد
29 مايو 2024 13:14

 
رضا سليم (دبي) 
سيطر اللاعبون الأجانب في كرة اليد على صدارة الهدافين في كل بطولات الموسم، ويقف المصري عمر فولي لاعب فريق مليحة على قمة الهدافين برصيد 209 أهداف، من بينها 144 هدفاً في الدوري، و49 هدفاً في كأس الإمارات و16 هدفاً في كأس رئيس الدولة، فيما حل التونسي ريان بن محمود لاعب شباب الأهلي في الوصافة برصيد 172 هدفاً، وسجل في 5 بطولات، منها 117 بالدوري، و27 هدفاً بكأس الإمارات، و5 أهداف في السوبر و9 أهداف في مرمى الخليج بكأس السوبر الإماراتي السعودي، و14 هدفاً في كأس رئيس الدولة، والثالث الكاميروني هوبيرت مندو 168 هدفاً، ثم الكوبي يوسداني لاعب الجزيرة، 167 هدفاً، والبرازيلي أكاسيو لاعب شباب الأهلي 161 هدفاً، متساوياً مع محمود فايز لاعب الشارقة.
ويتصدر يوسف بلال لاعب شباب الأهلي والذي جاء في المركز الثاني عشر، قائمة الهدافين المواطنين برصيد 128 هدفاً، وهو اللاعب المواطن الوحيد التي تخطى حاجز الـ 100 هدف في الموسم، يليه سعود سليمان لاعب الجزيرة الذي حل في المركز الـ 16 برصيد 99 هدفاً، وخلفه محمد جمعة لاعب شباب الأهلي برصيد 98 هدفاً.
في الوقت الذي تصدر المصري محمود فايز لاعب الشارقة، قائمة هدافي كأس رئيس الدولة آخر بطولات الموسم الحالي، برصيد 24 هدفاً، يليه يوسف بلال لاعب شباب الأهلي وزميله البرازيلي أكاسيو موريرا، برصيد 20 هدفاً، ثم المصري عمر فولي لاعب مليحة، برصيد 16 هدفاً. 
يذكر أن الموسم المقبل سيشهد تعديلات على نظام بطولة دوري الرجال بالعودة إلى نظام الدورين وإلغاء نظام الأدوار النهائية الذي تم تطبيقه في الموسم الحالي، وأقرت الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد تعديل نظام الدوري. 

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