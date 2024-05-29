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الرياضة

بيلينجهام يتصدر قائمة أغلى 100 لاعب في العالم

بيلينجهام يتصدر قائمة أغلى 100 لاعب في العالم
29 مايو 2024 13:30

 
مراد المصري (أبوظبي)
تصدر الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، قائمة أغلى 100 لاعب في العالم حالياً، بحسب إحصائية نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، أخذت في الاعتبار العديد من المعايير المرتبطة إلى جانب الأداء، بالعمر، ومدة العقد الحالي وغيرها.
واحتل بيلينجهام «20 عاماً» الذي يستعد لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، المركز الأول بقيمة تقديرية تبلغ 280.4 مليون يورو.
وجاء بالمركز الثاني النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بقيمة 255.3 مليون يورو، يليه بالمركز الثالث البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بقيمة 240.8 مليون يورو، ثم رودريجو زميله في النادي الملكي 220.7 مليون يورو، والإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي 203.8 مليون يورو.
وتواجد في بقية المراكز الأخرى للعشر الأوائل، الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال 195.2 مليون يورو، الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي 168.4 مليون يورو، الإسباني لامين يامال 140.8 مليون يورو، النرويجي مارتن أوديجار لاعب أرسنال 135.6 مليون يورو، والألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن 133.8 مليون يورو.
وكان إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي اختار تمثيل المغرب مؤخراً، الأعلى قيمة على صعيد اللاعبين العرب، بـ 76.4 مليون يورو.

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