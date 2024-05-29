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الرياضة

صدارة خماسية في «دولية دبي للشطرنج»

صدارة خماسية في «دولية دبي للشطرنج»
29 مايو 2024 14:00

 
رضا سليم (دبي) 
تصدر 5 لاعبين قمة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ 24 والمقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد الجولة الرابعة، برصيد 3.5 نقطة، بين بينهم 3 لاعبين من الهند هم المصنف الأول راوناك سادهواني، وسيتورمان، وأرونياك جوش، بالإضافة إلى التركي ياجيز صاحب الـ 13 عاماً، والذي نجح في التعادل مع الهندي أرونياك جوش والأوزبكي مرادلي الذي حقق فوزه على إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج الذي يتواجد في المركز السادس عشر في الترتيب العام برصيد 2.5 نقطة. 
ويلتقي في الجولة الخامسة من البطولة، الهندي سادهواني بالأوزبكي مرادلي على الطاولة الأولى، فيما يلتقي التركي الأصغر سناً بين المتصدرين، منافسه الهندي سيتورمان، على الطاولة الثانية، وعلى الطاولة الثالثة، يلعب الهندي غوش أمام الصربي فيليمير ايفيتش صاحب النقاط الثلاثة الساعي للحاق بركب الصدارة. 
وفي منافسات بطولة الفئة الثانية، تقاسم الصدارة الهندية باندي سريشتي والليبي يوسف الحسدي، بالعلامة الكاملة بعد فوز باندي على موانها شارما تاكش، فيما فاز الحسد على الهندي فيهان دومير، ويلتقي المتصدران في الجولة الخامسة لفض الاشتباك على الصدارة، ويأتي من بعدهما 6 لاعبين في الوصافة من بينهم أحمد فريد وسيف أحمد برصيد 3.5 نقطة. 
وقال الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالبطولة: «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد 4 جولات، ولا توجد ملاحظات أو اعتراض من أي لاعب، واللجنة المنظمة للبطولة تبدي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم المشاركين خاصة اللاعبين المكفوفين، كونها أول مشاركة في البطولة، والنتائج تتحسن بالنسبة للاعبين المواطنين في البطولة منهم إبراهيم سلطان الذي حقق 2.5 نقطة ونجح في زيادة تصنيفه الدولة 18 نقطة».

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