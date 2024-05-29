تشافي مطلوب في يونايتد وميلان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن غادر تشافي هيرنانديز القيادة لفنية لفريق برشلونة بانتهاء الموسم، وقبل عام كامل من نهاية عقده، تلقى الكثير من العروض من أندية كبرى وأيضاً من أحد المنتخبات الوطنية المعروفة، ما يعني أنه لن يبقى «عاطلاً» لمدة طويلة.

وقرر خوان لابورتا رئيس برشلونة إقالة تشافي قبل آخر مباراة لفريقه في الدوري «الليجا»، رغم أنه كان رحب باستمراره مع الفريق قبلها بأسبوع واحد فقط، وبالمناسبة هذا القرارالصادر عن «الكتالوني» يكلف النادي مبلغاً كبيراً، وإذا كان تشافي وافق على خفض التعويض الخاص به إلى أقل مبلغ، فإنه متمسك بشدة بحصول جهازه المعاون على كامل حقوقهم.

ويقترب الألماني هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، من تدريب برشلونة، بل إنه وصل فعلاً إلى كتالونيا وينزل بأحد الفنادق تحسباً لإنهاء التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

وذكرت صحيفة «آس» إن تشافي ليس «بضاعة كاسدة» وإنه لن يستمر طويلاً في حالة بطالة إلا إذا كان يرغب هو شخصياً في الحصول على قدر من الراحة لمدة موسم مثلاً.

وقالت إن مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي يتابعانه عن قرب من أجل فتح مفاوضات معه، وإن أياكس أمستردام الهولندي مهتم أيضاً بالحصول على خدماته، والأهم من ذلك أنه تلقى عرضاً مغرياً من اتحاد الكرة الكوري الجنوبي الذي يفكر بجدية في التعاقد معه لقيادة المنتخب في كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يرغب فيها منتخب وطني في الحصول على خدمات تشافي، إذ سبق أن طلبه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عندما كان مديراً فنياً للسد القطري، من أجل العمل مساعداً للمدير الفني تيتي حتى كأس العالم الأخيرة 2022، على أن يتولى منفرداً القيادة الفنية لمنتخب «لسامبا» بعد المونديال.