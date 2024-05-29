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الرياضة

فليك يقود برشلونة حتى 2026

فليك يقود برشلونة حتى 2026
29 مايو 2024 17:27

برلين (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تولي الألماني هانسي فليك تدريب الفريق خلفاً لتشافي هيرنانديز.
وذكر النادي في بيان أن فليك (59 عاماً) وقع على عقد لمدة موسمين حيث يمتد حتى عام 2026 مع وصيف الدوري الإسباني في الموسم المنقضي في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، ورافا يوستي، نائبه، وديكو، المدير الرياضي.
وبات فليك ثالث مدرب ألماني لبرشلونة بعد هينيس فايسفايلر وأودو لاتيك.
ويضم الفريق حالياً لاعبين ألمانيين دوليين هما مارك أندريه تير شتيجن، حارس المرمى، وإلكاي جوينودجان، لاعب خط الوسط، كما يضم أيضاً روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ السابق.
وقال فليك في مقطع فيديو قصير على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» موجهاً حديثه لجماهير برشلونة المعروفة بـ«كوليرز»: «كوليرز، حان وقتنا، إلى أمام برشلونة». وأشاد برشلونة بالمدرب البطل، حيث فاز فليك بسبعة ألقاب خلال تدريبه بايرن ميونخ في الفترة من 2019 إلى 2021، بما في ذلك فوزه بالثلاثية كجزء من ستة ألقاب توج بها في 2020، وهو مصير لم يحققه سوى بيب جوارديولا، مدرب بايرن وبرشلونة السابق، وبعدها أصبح مدرباً للمنتخب الألماني، ولكنه رحل في سبتمبر 2023 بعد نتائج سلبية، وعمل فليك أيضاً في السابق كمساعد لمدرب المنتخب الألماني، وفاز وقتها بكأس العالم 2014.
وذكر برشلونة: «اختار برشلونة رجلاً معروفاً باعتماد فرقه على اللعب بضغط عالٍ وهجوم مكثف وجريء، وهو ما جعله ينجح على مستوى الأندية والمستوى الدولي، حيث فاز بالعديد من الألقاب التي يمكن الفوز بها في عالم كرة القدم».

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