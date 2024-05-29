10 ميداليات لـ «الشارقة للمرأة» في كأس الإمارات للقوس والسهم



الشارقة (الاتحاد)

حقق فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 10 ميداليات خلال مشاركته في بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم التي جرت منافساتها على مدار اليومين الماضيين بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، وتوزعت الميداليات على 3 ذهبيات لسامية اودينيفا في فئة تحت 12 سنة ومريم الصايغ في منافسات تحت 21 سنة ورشا أحمد في فئة السيدات و4 فضيات لكل من منى الشرع في فئة تحت 12 سنة ومروة سليمان تحت 15 سنة ونورة المازمي تحت 18 سنة وهند رشيدي تحت 21 سنة و3 برونزيات لكل من الجوري حسين تحت 12 سنة وسارة البلوشي تحت 18 سنة وميرة الصايغ تحت 21 سنة.

وجرت البطولة بمشاركة أندية أبوظبي للقوس والسهم والبطائح والحمرية والمدام والحرس الأميري وأكاديمية دي ارتشرز دبي لأصحاب الهمم ودبا الحصن والفجيرة للفنون القتالية ومليحة وأكاديمية مشرف والشارقة للألعاب الفردية والشارقة الرياضي للمرأة.

وقالت بدور صلاح إدارية الفريق إن لاعبات القوس والسهم في النادي قدمن مستويات مميزة خلال مشاركتهن الأخيرة في بطولة كأس الإمارات وما تحقق من نتائج كان حصاد موسم كامل من الإعداد المحلي والخارجي والعديد من المشاركات الرسمية التي خاضها الفريق والتي ساهمت في تواجد لاعبات النادي على منصات التتويج بشكل مستمر متوقعة تحقيق المزيد من النتائج والألقاب خلال الموسم المقبل في ظل المتابعة والدعم المتواصل للفريق.