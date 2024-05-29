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الرياضة

أنس جابر تتأهل للدور الثالث في «رولان جاروس» بـ 31 ضربة

أنس جابر تتأهل للدور الثالث في «رولان جاروس» بـ 31 ضربة
29 مايو 2024 19:29

 
باريس (رويترز) 

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فازت التونسية أنس جابر 6-3 و1-6 و6-3 على الكولومبية كاميلا أوسوريو في مباراة متقلبة ومثيرة لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، ولم ترتكب أنس أخطاء في المجموعة الأولى، وجمعت بين القوة والأداء الممتع لتضع أوسوريو في موقف دفاعي، لكن سقوطها في المجموعة الثانية أفسد إيقاعها.
وفتح ذلك الباب أمام أوسوريو للتمسك بفرصتها في العودة إلى المباراة، وبينما ارتكبت أنس العديد من الأخطاء المباشرة فازت الكولومبية بأول مجموعة لها في ثلاث مواجهات أمام المصنفة الثامنة في البطولة.
وعانت اللاعبتان الإرسال في المجموعة الثالثة والتي شهدت كسر الإرسال خمس مرات، لكن أنس تمكنت من رفع المستوى قرب النهاية لتتقدم 4-1 قبل أن تحسم المباراة التي سددت فيها 31 ضربة ناجحة. 

أنس جابر
رولان جاروس
التنس
الجراند سلام
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