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الرياضة

بني ياس يبتعد عن حسابات الهبوط بنقطة عجمان

بني ياس يبتعد عن حسابات الهبوط بنقطة عجمان
29 مايو 2024 20:33

رضا سليم (دبي) 
تعادل فريقا عجمان وبني ياس 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 33 في المركز السابع، ويرتفع رصيد «السماوي» إلى النقطة 25، ويتقدم للمركز العاشر، ويبتعد عن حسابات الهبوط، تقدم البرازيلي رافائيل دودو لـ«البركان» بالدقيقة 26 وتعادل سهيل النوبي لبني ياس بالدقيقة 56. 
جاءت المواجهة هادئة رغم ظروف «السماوي» في جدول الترتيب وتواجده قريباً من منطقة الخطر، ولم تكن هناك هجمات تذكر على المرميين طوال 25 دقيقة سوى تسديدات من بعيد من لاعبي بني ياس والكرة التي أنقذها سعود سعيد من على خط مرمى علي الحوسني.
وشهدت الدقيقة 26 الهدف الأول لـ«البرتقالي» عن طريق البرازيلي رافائيل دودو الذي استخلص الكرة من سواريز داخل المنطقة وسددها على يمين فهد الظنحاني، وهو الهدف الثاني له بالدوري هذا الموسم.
وانتظر «السماوي» للشوط الثاني للعودة للتعادل بالهدف الذي سجله سهيل النوبي بالدقيقة 56، وهو الهدف الثالث له بالدوري هذا الموسم، ويدفع إيسايلا مدرب عجمان بالمهاجم الكاميروني روكي مارسيانو بدلاً من هيكل الشيخاوي بحثاً عن تعديل النتيجة، خاصة أن روكي أفضل بديل بعدما سجل 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، ورغم التغييرات لم تأت المواجهة بالجديد لتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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