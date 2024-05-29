البطائح يضع «الصقور» في «مهب الريح»!

معتصم عبدالله (دبي)

قلص البطائح آمال مضيفه الإمارات في البقاء ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألحق بصاحب المركز قبل الأخير الخسارة 3-1 في المباراة المؤجلة من «الجولة 13» والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.

وسجل ثلاثية «الراقي» أديلسون ألبيرتو في الدقيقة 46، محمد جمعة «71»، أناتولي بيرترند «80»، فيما أحرز مروان فهد هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة 56، ورفع البطائح الذي احتفل بالفوز الخامس خارج قواعده للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، رصيده 31 نقطة في المركز التاسع من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد «الصقور» في 17 نقطة، وبقي في مركزه قبل الأخير.

وتتوقف حظوظ «الصقور» في البقاء على فوزه في مباراتيه المقبلتين أمام البطائح في «الجولة 26»، والعين المؤجلة من «الجولة 19»، للوصول برصيد نقاطه الحالية إلى 23، شريطة خسارة منافسه الوحيد خورفكان صاحب «المركز 12» حالياً برصيد 22 نقطة، في مباراته الأخيرة أمام ضيفه اتحاد كلباء ضمن «الجولة 26».

وبادر «الراقي» بالتهديد الأولى على مرمى «الصقور»، بعد توغل محمد راشد من الجهة اليمنى ليرسل تمريرة أرضية فشل المهاجم الكاميروني أناتولي في التعامل معها بالشكل المطلوب لتمر قريبة من المرمى في الدقيقة 5.

ومنح مدافع البطائح أديلسون البيرتو أسبقية التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، من كرة رأسية في الدقيقة 1+45 مترجماً عرضية باولو هنريكي من الركنية، وهو الهدف الأول للمدافع البرتغالي في مباراته الـ 18 بقميص «الراقي» في الدوري.

وأعاد المهاجم مروان فهد «الصقور» إلى المباراة في الشوط الثاني بعدما أدرك التعادل لفريقه من كرة رأسية في الدقيقة 56 مستفيداً من عرضية علي الأنصاري من الجهة اليمنى.

ورد الضيوف سريعاً على هدف التعادل، بعدما أعاد محمد جمعة «بيليه» فريقه للتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 71، من كرة هيأها الكاميروني اناتولي بعد هجمة مرتدة، قبل ان يعود الأخير لينهي آمال «أصحاب الأرض» في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.