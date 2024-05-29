«الجولة الأخيرة» لدوري «الأولى» تحتفل بصعود العروبة ودبا الحصن

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

يسدل الستار مساء اليوم على رحلة موسم 2023- 2024، في دوري الدرجة الأولى بإقامة مباريات «الجولة 34» والأخيرة والتي تحتفل بصعود العروبة «البطل» ودبا الحصن «الوصيف» إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2024- 2025، في الوقت الذي هبط فيه فريقا الرمس «الأخير» وسيتي «قبل الأخير» إلى مصاف أندية دوري الدرجة الثانية.

وتشهد الجولة الأخيرة إقامة 7 مباريات أبرزها مواجهة العروبة «البطل» بالرقم القياسي من عدد النقاط «77»، أمام مضيفه العربي، فيما يستقبل دبا الحصن «الوصيف» برصيد 64 نقطة وثاني الصاعدين للمحترفين، ضيفه التعاون التاسع وله 40 نقطة، ويلتقي في بقية مباريات الجولة الجزيرة الحمراء، وجلف اف سي، الحمرية وجلف يونايتد، الفجيرة والذيد، مصفوت وسيتي، مسافي ويونايتد.

وينتظر العروبة بمعانقة «درع الأولى» في مباراة الليلة أمام مضيفه العربي على ملعب الأخير في أم القيوين، وهو التأهل الثالث في تاريخ النادي لـ «دوري الكبار» بعد الأول موسم 1992-1993 والذي أعقب التتويج بلقب دوري الهواة في موسم 1991-1992، فيما جاءت المشاركة الثانية في «دوري الأضواء» والأولى في المحترفين موسم 2021- 2022، والذي أعقب التتويج بلقب دوري الأولى 2020-2021.

في المقابل، يحتفل دبا الحصن «الوصيف» ببطاقة التأهل امام ضيفه التعاون على ملعبه ووسط جماهيره، وهو التأهل الأول للحصناوي إلى «دوري المحترفين» والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء» بعد الأول موسم 2004–2005. وشهد الموسم الحالي لدوري الأولى مشاركة 17 نادياً على غرار الموسم الماضي، قبل انسحاب الرمس في الجولات الأخيرة من مشوار الدوري الذي استمر فيه سباق المنافسة على مدار 264 يوماً، منذ انطلاق الجولة الأولى في 9 سبتمبر 2023، وصولاً إلى مباريات «الجولة 34» والأخيرة المقررة الليلة.

وحسم العروبة مبكراً صراع المنافسة على لقب الدوري ونجح في حجز بطاقة الصعود الأولى للمحترفين، قبل أن يلحق به دبا الحصن «الوصيف» بنهاية «الجولة الماضية 33» بعد صراع مثير مع دبا «الثالث»، والذي أنهى مشواره في الجولة الماضية برصيد 63 نقطة.



الظهور الأول

احتفل دوري الأولى في الموسم الحالي بالظهور الأول لفريقي يونايتد وجلف يونايتد الصاعدين من دوري الثانية، حيث بحتل يونايتد المركز السادس في الترتيب العام للموسم الحالي برصيد 47 نقطة، فيما حصد جلف يونايتد 25 نقطة في المركز 15 متجنباً الهبوط إلى دوري الثانية.

ويستقبل دوري الأولى في الموسم المقبل 2024-2025، فريقي فليتوود يونايتد والظاهرة بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي 2023-2024، برصيد 62 نقطة للأول، و57 نقطة للثاني.