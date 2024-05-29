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الرياضة

«فريدي» بطل «كأس فاطمة بنت مبارك» في بلجيكا

«فريدي» بطل «كأس فاطمة بنت مبارك» في بلجيكا
30 مايو 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة بلجيكا

توج الجواد «فريدي باي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة الفارس كوب فاندربيك، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في «مضمار وارجيم العريق» في مملكة بلجيكا، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وشاركت فيه (7) خيول، تنافست بضراوة على المضمار العشبي، لانتزاع اللقب نسبة لتقارب مستوياتها.
واستغل الفارس كوب فاندربيك موقعه في البوابة الثانية، لينطلق بمحاذاة السياج الداخلي، وظل طوال مجريات السباق البالغ طوله 2300 متر، في موقع ممتاز، وظل يركض مرتاحاً قبل أن يطلق له فارسه العنان في عمق المستقيم ليتفوق بفارق 1.5 طول عن غريمه «بيكاسو تي» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة أدرى دو فريز، وسجل البطل المنحدر من نسل «تي ام فريد تكساس» زمناً قدره 2:43:91 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «الزاركا» ليوهان فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كو كليمانس.
وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

كأس فاطمة بنت مبارك للخيول
بلجيكا
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
مهرجان منصور بن زايد للخيول
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