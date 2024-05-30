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الرياضة

شفيونتيك تنجو من فخ أوساكا في رولان جاروس

شفيونتيك تنجو من فخ أوساكا في رولان جاروس
30 مايو 2024 10:00

 

باريس (د ب أ)
أفلتت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، من شبح الوداع المبكر لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) من الدور الثاني، وفازت حاملة لقب رولان جاروس في العامين الماضيين بصعوبة بالغة على اليابانية ناومي أوساكا بعد مباراة امتدت ما يقرب من ثلاث ساعات. وحسمت النجمة البولندية المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 7 / 6 (7 / 1) قبل أن تتفوق ناومي أوساكا باكتساح في المجموعة الثانية بنتيجة 6 / 1.
وفي المجموعة الثالثة، حصدت شفيونتيك نقطة المباراة أثناء تقدم ناومي أوساكا بنتيجة 5 / 3، لتقلب البولندية الأمور لصالحها بالفوز بنتيجة 7 /.5 وتنتظر شفيونتيك في الدور الثالث الفائز من مباراة التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 42 عالميا ضد الكرواتية جانا فيت المصنفة 135 بالتصنيف العالمي.
وفازت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثالثة عالمياً على السلوفينية تمارا زيدانسيك بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، لتتأهل في الدور الثالث. وتنتظر كوكو جوف في المرحلة القادمة الفائزة من مباراة الصينية وانج يافان ضد الأوكرانية دايانا يستريمسكا، والتي ستقام اليوم.

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