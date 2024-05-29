«إكسبو دبي» تستضيف أول دوري محترف لـ«السلة الأميركية والشرق الأوسط»

دبي (وام)

وقعت مدينة إكسبو دبي شراكة مع «إن. بي. إكس. إل» (NBXL)، لاحتضان أول دوري محترف مستقل لكرة السلة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط ويضم نخبة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، لتصبح المدينة وجهة لمباريات الدوري في الإمارات ومنحها حقوق التسمية لأحد الفرق الأربعة التي تمثل دبي في البطولة مع افتتاح الموسم 2025.

وتكشف مدينة إكسبو دبي 5 أكتوبر المقبل عن اسم فريقها وشعاره واللاعبين الرئيسيين والجدول الزمني للدورة، إلى جانب الفرق الأخرى، وذلك خلال حفل خاص يشمل أنشطة ممتعة لكرة السلة وفرصة للجماهير للقاء اللاعبين.