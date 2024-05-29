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الرياضة

«المحترفين» تشيد بحصول 14 نادياً على «الرخصة الآسيوية»

«المحترفين» تشيد بحصول 14 نادياً على «الرخصة الآسيوية»
30 مايو 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ مجلس إدارة رابطة المحترفين، نادي العين بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، كما هنأ نادي الوصل بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2023-2024، وعبر المجلس عن اعتزازه بحصول 14 نادياً محترفاً على الرخصة الآسيوية، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، بحيث باتت جميع أندية المحترفين مؤهلة للمشاركة الآسيوية، وفي الوقت ذاته ثمن المجلس ارتفاع التصنيف القاري لدورينا إلى المركز الرابع. كما تم خلال الاجتماع، الاطلاع على تقارير ختام الموسم الرياضي، ومناقشة تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الثاني عشر لموسم 2023-2024، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
دوري أبطال آسيا
العين
الرخصة الآسيوية
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