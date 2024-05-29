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الرياضة

«الإمبراطور» يحتفل بلقب الدوري على أنغام «الرباعية»

«الإمبراطور» يحتفل بلقب الدوري على أنغام «الرباعية»
30 مايو 2024 01:21

العين (الاتحاد)

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احتفل الوصل بفوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بفوز كبير على حساب العين 4-2، في المباراة التي أُقيمت باستاد هزاع بن زايد، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 64 نقطة، وتوقف رصيد «الزعيم» عند 42 نقطة.
أحرز أهداف الوصل، سفيان بوفتيني، وكايو كانيدو «هدفين»، وفابيو ليما، وأحرز هدفي العين بارك، وسفيان رحيمي.
تفوق الوصل معظم فترات اللقاء، وكان الطرف الأفضل، وظهر تأثره الإيجابي بالحسم المبكر للقب الدوري، بينما اكتفى العين بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، والتتويج القاري الكبير، ولم يمتلك الدوافع الكبيرة لتحقيق الفوز أمام الوصل.
وبهذه النتيجة، يكون الوصل قد سجل رقماً تاريخياً جديداً، عبر الفوز على العين ذهاباً وإياباً في موسم واحد من دوري المحترفين للمرة الأولى منذ بداية عصر الاحتراف عام 2007.
وفاز شباب الأهلي على حتا 5-2، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 13، في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد، سجل أهداف «الفرسان» جيليرمي داسيلفا، مؤنس دبور، كارتابيا، كاسكاردو، وحارب عبدالله سهيل، وسجل هدفي حتا، الهابط لدوري الدرجة الأولى، علي عيد.
رفع شباب الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في «وصافة» جدول الترتيب، وتجمد رصيد «الإعصار» عند 10 نقاط.
وتعادل عجمان مع بني ياس 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 13، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة الـ 33 في المركز السابع، ويرتفع رصيد «السماوي» إلى النقطة 25، ويتقدم للمركز العاشر، ويبتعد عن حسابات الهبوط.
تقدم البرازيلي رافائيل دودو لـ«البركان» بالدقيقة الـ 26 وتعادل سهيل النوبي لبني ياس بالدقيقة الـ 56.
وقلص البطائح آمال فريق الإمارات في البقاء ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألحق بصاحب المركز قبل الأخير الخسارة 1 - 3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.
وسجل ثلاثية «الراقي» أديلسون ألبيرتو في الدقيقة الـ 46، محمد جمعة «71»، أناتولي بيرترند «80»، فيما أحرز مروان فهد هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة الـ 56.
ورفع البطائح الذي احتفل بالفوز الخامس خارج قواعده للمرة الأولى في «دوري المحترفين»، رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع من 24 مباراة، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند 17 نقطة، وبقي في مركزه قبل الأخير بجدول الترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
الإمبراطور
الوصل
استاد هزاع بن زايد
العين
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