الكعبي يضرب عصفورين بحجر واحد في ليلة المؤتمر الأوروبي

أثينا (د ب أ)

واصل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هوايته في هز الشباك، بعدما سجل هدفاً قاتلاً، قاد به فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة، عقب فوزه بهدف على ضيفه فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوطين الأول والثاني، اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليصبح أول نهائي في البطولة لا يشهد تسجيل أهداف خلال الوقت الأصلي، ويحتكم الناديان إلى لعب وقت إضافي، حسم خلالها أولمبياكوس الأمور لمصلحته.

وتقمص الكعبي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أولمبياكوس في الدقيقة 116 عبر ضربة رأس رائعة، ليقود الفريق اليوناني للتتويج بلقبه القاري الأول في تاريخه. بهذا الهدف، عزز الكعبي، الذي واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، تصدره لقائمة هدافي المسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفاً.

وكان الكعبي سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك أستون فيلا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يحرز هدفين أيضاً بمرمى الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب، ويسجل هدف التتويج باللقب.

في المقابل، فشل فيورنتينا في التتويج بثاني ألقابه القارية عبر تاريخه، بعدما سبق أن توج بلقب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1961، ليواصل إخفاقه في المباريات النهائية، بعدما كان هذا هو النهائي الخامس الذي يعجز عن الفوز به.