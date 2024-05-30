الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكعبي يضرب عصفورين بحجر واحد في ليلة المؤتمر الأوروبي

الكعبي يضرب عصفورين بحجر واحد في ليلة المؤتمر الأوروبي
30 مايو 2024 09:44

أثينا (د ب أ)
واصل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هوايته في هز الشباك، بعدما سجل هدفاً قاتلاً، قاد به فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة، عقب فوزه بهدف على ضيفه فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوطين الأول والثاني، اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليصبح أول نهائي في البطولة لا يشهد تسجيل أهداف خلال الوقت الأصلي، ويحتكم الناديان إلى لعب وقت إضافي، حسم خلالها أولمبياكوس الأمور لمصلحته.
وتقمص الكعبي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أولمبياكوس في الدقيقة 116 عبر ضربة رأس رائعة، ليقود الفريق اليوناني للتتويج بلقبه القاري الأول في تاريخه. بهذا الهدف، عزز الكعبي، الذي واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، تصدره لقائمة هدافي المسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفاً.
وكان الكعبي سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك أستون فيلا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يحرز هدفين أيضاً بمرمى الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب، ويسجل هدف التتويج باللقب.
في المقابل، فشل فيورنتينا في التتويج بثاني ألقابه القارية عبر تاريخه، بعدما سبق أن توج بلقب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1961، ليواصل إخفاقه في المباريات النهائية، بعدما كان هذا هو النهائي الخامس الذي يعجز عن الفوز به.

أخبار ذات صلة
ألعاب نارية وألوان قرمزية في «احتفالية أولمبياكوس»
«نجّار» يطارد الحلم في «كونفرنس ليج»
أولمبياكوس
دوري المؤتمر الأوروبي
الدوري الأوروبي
آخر الأخبار
وفاة عامل في الهند متأثراً بموجة الطقس الحار
الأخبار العالمية
وفاة عامل في الهند متأثراً بموجة الطقس الحار
اليوم 12:46
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق النموذج اللغوي الكبير "K2-65B"
اليوم 12:40
الفجيرة تجهِّز الدراجات لـ «آسيوية كازاخستان»
الرياضة
الفجيرة تجهِّز الدراجات لـ «آسيوية كازاخستان»
اليوم 12:30
«بالون دور 2024» لبيلينجهام و«2025 و2026» لمبابي!!
الرياضة
«بالون دور 2024» لبيلينجهام و«2025 و2026» لمبابي!!
اليوم 12:20
راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية
الرياضة
راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©