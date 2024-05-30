الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري السعودي

رونالدو يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري السعودي
30 مايو 2024 09:49

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الهلال السعودي يمدد عقد مدربه جيسوس
هل يعود بنزيمة لـ «القارة العجوز» من بوابة «فنرباخشة»؟!

تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.
ونشر حساب النصر عبر «أكس» صورة لرونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي السابق، حاملاً الحذاء الذهبي لهداف الدوري.
وعلّق النصر «لا غرابة في الأمر، فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر الأرقام، الإعجازي الهداف التاريخي نجمنا في النصر كريستيانو رونالدو».
وتوّج البرتغالي جورجي جيزوس (69 عاماً) بدوره بجائزة مدرب الموسم 2023-2024، بعد أن قاد الهلال إلى تحقيق لقب الدوري من دون خسارة للمرة الثانية في تاريخ النادي (الأولى في 2010-2011)، كما قاد جيزوس «الزعيم» للفوز بلقب الكأس السوبر السعودي في الإمارات، ويستعد لخوض نهائي كأس الملك الجمعة أمام النصر.
وحصد البرتغالي جائزة مدرب الشهر خمس مرات متتالية خلال الموسم، في إنجاز غير مسبوق، خلال الأشهر بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 (احتُجبت الجائزة في يناير 2024 بسبب التوقف).
كما توّج المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال بجائزة أفضل حارس، وشارك بونو مع الهلال في 31 مباراة، تصدّى خلالها لـ62 تسديدة بنسبة تصدٍ بلغت 75 في المائة، واستقبلت شباك الحارس المغربي خلال تلك الفترة 20 هدفاً بنسبة 0.64 في المباراة. 

رونالدو
كريستيانو رونالدو
الدوري السعودي
الحذاء الذهبي
آخر الأخبار
وفاة عامل في الهند متأثراً بموجة الطقس الحار
الأخبار العالمية
وفاة عامل في الهند متأثراً بموجة الطقس الحار
اليوم 12:46
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق النموذج اللغوي الكبير "K2-65B"
اليوم 12:40
الفجيرة تجهِّز الدراجات لـ «آسيوية كازاخستان»
الرياضة
الفجيرة تجهِّز الدراجات لـ «آسيوية كازاخستان»
اليوم 12:30
«بالون دور 2024» لبيلينجهام و«2025 و2026» لمبابي!!
الرياضة
«بالون دور 2024» لبيلينجهام و«2025 و2026» لمبابي!!
اليوم 12:20
راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية
الرياضة
راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات اللجان الأولمبية الخليجية
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©