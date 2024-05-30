رونالدو يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)

تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، جائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسجل 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.

ونشر حساب النصر عبر «أكس» صورة لرونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي السابق، حاملاً الحذاء الذهبي لهداف الدوري.

وعلّق النصر «لا غرابة في الأمر، فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر الأرقام، الإعجازي الهداف التاريخي نجمنا في النصر كريستيانو رونالدو».

وتوّج البرتغالي جورجي جيزوس (69 عاماً) بدوره بجائزة مدرب الموسم 2023-2024، بعد أن قاد الهلال إلى تحقيق لقب الدوري من دون خسارة للمرة الثانية في تاريخ النادي (الأولى في 2010-2011)، كما قاد جيزوس «الزعيم» للفوز بلقب الكأس السوبر السعودي في الإمارات، ويستعد لخوض نهائي كأس الملك الجمعة أمام النصر.

وحصد البرتغالي جائزة مدرب الشهر خمس مرات متتالية خلال الموسم، في إنجاز غير مسبوق، خلال الأشهر بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 (احتُجبت الجائزة في يناير 2024 بسبب التوقف).

كما توّج المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال بجائزة أفضل حارس، وشارك بونو مع الهلال في 31 مباراة، تصدّى خلالها لـ62 تسديدة بنسبة تصدٍ بلغت 75 في المائة، واستقبلت شباك الحارس المغربي خلال تلك الفترة 20 هدفاً بنسبة 0.64 في المباراة.