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الرياضة

لوبجانيدزي يخطف الأضواء ويُسقِط «إنتر ميسي»

لوبجانيدزي يخطف الأضواء ويُسقِط «إنتر ميسي»
30 مايو 2024 09:58

 
ميامي (أ ف ب)
خطف الدولي الجورجي سابا لوبجانيدزي الأضواء من بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادة فريقه الجريح أتلانتا يونايتد للفوز على مضيفه إنتر ميامي 3-1 في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، ولعب ابن الـ29 عاماً الدور الأساسي في الفوز الرابع فقط لأتلانتا يونايتد في 15 مباراة، بتسجيله هدفين من مسافة بعيدة في الدقيقتين 44 و59، واضعاً فريقه في المقدمة 2-0، قبل أن يُعيد ميسي الأمل لأصحاب الأرض بتقليصه الفارق في الدقيقة 62، مسجلاً هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.
لكن السنغالي جمال تياريه أحبط عزيمة إنتر ميامي بإعادة الفارق لهدفين قبل قرابة ربع ساعة على نهاية اللقاء الذي تألق فيه أيضاً من ناحية الضيوف زميل ميسي في المنتخب الأرجنتيني تياجو ألمادا بتمريره كرتين حاسمتين وتسببه بالكثير من المتاعب للدفاع بمهاراته الفردي الرائعة.
ورغم هزيمته الرابعة في 17 مباراة، لا يزال إنتر ميامي في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية بـ34 نقطة، بفارق نقطة أمام أف سي سينسيناتي الذي سقط بدوره على أرضه أمام ناشفيل 0-2. 

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