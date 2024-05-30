مبابي إلى اليونايتد.. وصلاح في الريال بتنبؤات «الذكاء الاصطناعي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

تنبأ برنامج ذكاء اصطناعي تديره شبكة «بيتينج سايتس» - Betting Sites - بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لن ينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني، وإنما سيوقع لمانشستر يونايتد، وينتهي عقد مبابي في أول يوليو 2024، وهناك شبه إجماع على أن وجهته المقبلة هي «الميرينجي»، في إطارصفقة انتقال حر، غير أن اللاعب لم يعلن بصورة رسمية حتى الآن أن ناديه القادم هو ريال مدريد.

وتنبأ البرنامج نفسه بأن الريال سينفق المال الذي وفره من صفقة مبابي، على شراء النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بينما يفجر«فتى بوندي المدلل» مفاجأة كبرى بالانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم أن هذا الفريق لن يشارك في دوري الأبطال الأوروبي الموسم القادم، الأمرالذي قد يضعف تنبؤات برنامج الذكاء الاصطناعي.

كما تنبأ البرنامج بأن النجم البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي سينضم إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، وأن النجم الإنجليزي كايل وولكرزميله في السيتي سيعود بدوره إلى توتنهام، بينما تنبأ من قبل بأن المهاجم الإنجليزي إيفان توني يذهب إلى نيوكاسل يونايتد.

وكانت مباراة نهائي كأس فرنسا بين سان جيرمان وأوليمبيك ليون آخر مباراة يلعبها مبابي بالقميص الباريسي. وانضم بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلى سان جيرمان في 2017، قادماً من موناكو مقابل 180مليون يورو، وأثبت خلال السنوات السبع التي قضاها في باريس أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث سجل 256 هدفاً في 308 مباريات.

وأحرزهداف كأس العالم الأخيرة 2022، العديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث فاز ببطولة الدوري الفرنسي 6 مرات، ووصل مرة واحدة إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وعلى مستوى المنتخب، بلغ مبابي أوج مجده وتألقه وتوهجه وقاد «الديوك» للفوزبكأس العالم 2018 بروسيا، كما وصل بمنتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2022، وخسرمن منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.

وذكرموقع جول العالمي أنه رغم هذه التنبؤات التي أطلقها برنامج الذكاء الاصطناعي، فإنه من المؤكد أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، ومن المقرر أن يعلن انتقاله للريال قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».