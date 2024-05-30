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الرياضة

ألعاب نارية وألوان قرمزية في «احتفالية أولمبياكوس»

ألعاب نارية وألوان قرمزية في «احتفالية أولمبياكوس»
30 مايو 2024 11:30

أثينا (رويترز)
احتشد الآلاف من مشجعي نادي أولمبياكوس اليوناني في مدينة بيريوس للاحتفال بفوز الفريق، وإحرازه لقباً أوروبياً تاريخياً هو الأول لفريق يوناني على مستوى كرة القدم، وتغلب أولمبياكوس على فيورنتينا الإيطالي 1-صفر في الشوط الإضافي الثاني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفضل هدف اللاعب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 116 على ملعب آيا صوفيا، معقل أيك أثينا منافس أولمبياكوس.
وتحوّلت مدينة بيريوس الساحلية الواقعة خارج أثينا مباشرة، حيث يوجد مقر أولمبياكوس سريعاً إلى عرض باهر من الألعاب النارية والألوان القرمزية مع انطلاق احتفالات المشجعين، وقال يانيس كريستودولو، وهو أحد مشجعي أولمبياكوس: «عشنا أخيراً ما كان ينتظره جيلنا. نأمل أن يكون الجيل القادم محظوظاً مثلنا».
وأضاف ديامانتيس ديامانتوبولوس، وهو أحد مشجعي أولمبياكوس أيضاً: «مرة واحدة في العمر، أشعر بسعادة غامرة، إنه أمر رائع».
وخلق النصر التاريخي حالة من السعادة الغامرة في معظم أنحاء اليونان، بما في ذلك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشجعين احتفلوا بترديد الهتافات والشعارات والتلويح بأعلام أولمبياكوس في مدن بجميع أنحاء البلاد.
وكتب ميتسوتاكيس على منصة التواصل الاجتماعي إكس «أسطورة حقيقية! أولمبياكوس يفوز بدوري المؤتمر ويدخل التاريخ! إنها ليلة مذهلة للنادي، وأيضاً لكرة القدم اليونانية بصفة عامة. تهانينا!».
وفي مدينة فلورنسا الإيطالية، تعرض مشجعو فيورنتينا الذين كانوا يشاهدون المباراة عبر شاشات كبيرة في ملعب أرتيميو فرانكي لخيبة أمل جديدة، إذ تجرع الفريق الهزيمة الثانية على التوالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كما خسر نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي. 

 

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