الفجيرة تجهِّز الدراجات لـ «آسيوية كازاخستان»



الفجيرة (الاتحاد)

يختتم المنتخب الوطني للدراجات يوم غد معسكره الداخلي، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام بكازاخستان من إلى 4 إلى 12 يونيو المقبل، وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من اللاعبين لمنتخب الشباب، خالد النعيمي، وحارب المرزوقي، وحمد المحيربي، وسينضم إليهم لاحقاً منتخب الرجال، وتحت 23 سنة عبد الله الحمادي، وعبد الله جاسم، ومحمد المطيوعي، فيما يضم بمنتخب السيدات، صفية الصايغ ومروة سلمان، وزهرة حسين.

ويوجد ثلاثي منتخب تحت 23 سنة، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي في معسكر خارجي بإيطاليا رفقة يوسف ميرزا، مدير فريق الإمارات للمحترفين، وسيلتحق الرباعي بالبعثة المشاركة في البطولة الآسيوية، إضافة إلى سناء المرداسي مدربة منتخب الفتيات.

وأكد المهندس منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات، أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إقامة معسكر داخلي في الفجيرة، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية بفترة كافية، ليكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، خاصة أن البطولة تأتي في أعقاب ختام الموسم المحلي، وبالتالي كان من الأفضل أن يكون المعسكر داخلياً.

وأضاف: طموحنا كبير بتحقيق الميداليات الملونة في هذا المحفل القاري، ولاعبونا يملكون الخبرة الكبيرة، في التعامل مع جميع البطولات الخارجية، وكذلك رغبتهم في مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، على الصعد كافة.