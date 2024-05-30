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الرياضة

فييرا يعيد عقارب منصات التتويج مع السيب بثلاثية تاريخية

فييرا يعيد عقارب منصات التتويج مع السيب بثلاثية تاريخية
30 مايو 2024 13:00

مراد المصري (أبوظبي)
أعاد المدرب البرازيلي جورفان فييرا، عقارب الزمن، إلى منصة التتويج بقوة، بعدما اختتم موسماً تاريخياً قاد فيه فريق السيب العماني لتحقيق ثلاثية تاريخية، عقب فوزه بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر، ونجح الفريق تحت قيادة فييرا، الذي يمتلك مسيرة حافلة عبر خلالها في ملاعبنا، من تحقيق 27 انتصاراً كرقم قياسي في 35 مباراة، مقابل 6 تعادلات وهزيمتين فقط، وسجل الفريق 62 هدفاً واستقبل 16 هدفاً، كأفضل خط هجوم ودفاع.
واحتفلت إدارة السيب، بإنجازت فرقها الرياضية وفي مقدمتها كرة القدم تحت قيادة المدرب المخضرم صاحب الـ 70 عاماً، الذي سبق أن حقق معجزة التتويج بكأس آسيا مع منتخب العراق عام 2007، إلى جانب محطات مضيئة أخرى في مسيرته.
وعبر المدرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه، والذي يؤكد سعيه الدائم للعمل وحصد الألقاب، حيث يعتبر كرة القدم أسلوب حياة بالنسبة له، سيواصل المضي قدماً فيه، وتقدم بالشكر لجهازيه المعاون الفني والإداري، واللاعبين على التفاني والجهد الكبير الذي بذلوه طوال الموسم الحالي ليكون الختام بهذه الصورة المميزة.
وسبق أن عمل فييرا في الملاعب العُمانية قبل نحو 42 عاماً، مع منتخب الشباب العماني في عام 1982، ليؤكد مرة أخرى أن الإنجازات ليس لها خط نهاية.

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