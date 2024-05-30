«نقطة» الحسابات المختلفة بين عجمان وبني ياس



رضا سليم (دبي)

أنهى فريق بني ياس معاناة حسابات الهبوط، وضمن البقاء في دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل بالنقطة التي حصل عليها من التعادل الإيجابي 1-1 أمام عجمان في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 للمسابقة، والتي جرت باستاد راشد بن سعيد، وهو التعادل السادس بين الفريقين، ضمن 19 مواجهات، فاز السماوي في 8 مواجهات مقابل 5 انتصارات للبرتقالي، ورغم أن بني ياس لم يحقق الفوز في آخر 5 مواجهات منذ فوزه على حتا 4-2 في الجولة 21، وبعدها خسر أمام الشارقة وشباب الأهلي، وتعادل مع البطائح واتحاد كلباء وعجمان، وستبقى مواجهة أخيرة بين الفريقين في الأسبوع 26 والأخير من الدوري يوم السبت المقبل.

ولم يقدم السماوي المستوى المأمول، أو النتائج المتوقعة هذا الموسم، بعدما فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 14 مواجهة، ولم يسجل لاعبوه سوى 32 هدفاً مقابل 45 هدفاً اهتز بها شباك الفريق.

في الوقت الذي كانت النقطة إيجابية لأصحاب الأرض، حيث واصل عجمان نتائجه الإيجابية، دون خسارة في آخر 8 مباريات، وكانت آخر خسارة أمام الوصل بطل الدوري في الجولة 19، بعدها فاز على الوحدة وخورفكان والبطائح والجزيرة، وتعادل مع حتا والنصر والشارقة وبني ياس، كما حجز البركان مكانه في المركز السابع برصيد 33 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الثامن برصيد 32، ثم البطائح التاسع برصيد 32 نقطة، وهو ما يحتاج أن يحقق عجمان الفوز في الجولة الأخيرة، لضمان المركز السابع، خاصة في حالة فوز الجزيرة على العين والبطائح على الإمارات سيكون المركز السابع مشروطاً بالفوز على السماوي.

كما يحتاج البركان إلى نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة، ليسجل ثالث أفضل نقاط يحققها الفريق في تاريخه بدوري المحترفين، حيث كان أعلى معدل نقاط في تاريخ الفريق، في الموسم الماضي، بالوصول إلى «النقطة 44»، وحل في المركز السادس، ثم ثاني أعلى معدل في موسم 2018-2019، حيث حصد 37 نقطة، وحل في المركز السابع.