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الرياضة

200 لاعب مسك ختام بطولات الجودو

200 لاعب مسك ختام بطولات الجودو
30 مايو 2024 14:30
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    أبوظبي (الاتحاد)
    أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بختام نشاط الجودو المحلي بنجاح كبير وتجاوب رائع من كافة أنديته ومراكزه الفرعية، والذي أفرز العديد من المواهب التي تشكل إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية العمرية التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد لمراحل قادمة، من خلال توفير فرص الاحتكاك والصقل بتوفير المعسكرات ومشاركتها الإقليمية والدولية.
    وهنأ ابن ثعلوب، كافة الأندية التي ساهمت بالمشاركة الإيجابية في فعاليات الاتحاد، والتي أسهمت كذلك في استضافة نشاط الاتحاد خلال الفترات الماضية، قبل الانتقال لمقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس شرق قريباً، والذي يشكل نقله حقيقية في مشوار الاتحاد الذي احتفل مؤخراً على هامش بطولة العالم للجودو بمناسبة بوبيله الفضي ومرور 25 عاماً على إشهار الاتحاد.
    واختتم الاتحاد موسمه الأسبوع المنصرم بتنظيم بطولة كأس الإمارات للجودو لفئة الأشبال والشباب بصالة نادي خورفكان بمشاركة حوالي 200 لاعب من مختلف الفئات العمرية، والتي توج فيها نادي الفجيرة للفنون القتالية بكأسي الأشبال والشباب، احتل فريق نادي خورفكان المركز الثاني على مستوى فئة الأشبال وثالثهم فريق اتحاد كلباء. 
    أما على مستوى الشباب فقد احتل فريق نادي الشارقة الرياضي المركز الثاني الفضي والثالث فريق نادي اتحاد كلباء.
    وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً، بالتعاون مع نادي خورفكان قام محمد جاسم أمين السر المساعد مسؤول النشاط المحلي يرافقه عيسى بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعلى اليماحي عضو الاتحاد ممثل فئة الشباب وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان بتتويج الفائزين الأوائل وتبادل الدروع التذكارية مسكاً لموسم الجودو المحلي.

 

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