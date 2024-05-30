«هاي جود».. «الجشِع» جاهز لخوض نهائي «الحلم»



مدريد (أ ف ب)



جاء الموسم الأول للإنجليزي جود بيلينجهام بألوان ريال مدريد أكثر من رائع إن كان من ناحية الأداء أو الأهداف، لكن مسك الختام سيكون الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه حين يصطدم السبت في ملعب «ويمبلي» بفريق بيلينجهام السابق في «مباراة كبيرة جداً، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنجلترا ضد فريقي السابق»، وفق ما قال اللاعب هذا الأسبوع، مضيفاً «إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك».

واختير ابن العشرين عاماً الأربعاء أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادة ريال إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة بتسجيله 19 هدفاً، إضافة إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ليساهم في وصول النادي الملكي إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه، على أمل الفوز باللقب للمرة الخامسة عشرة.

عندما وصل إلى ريال الصيف الماضي، كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق الفرنسي زين الدين زيدان، حتى إنه أخذ القميص رقم خمسة الذي ارتداه «زيزو»، تكريماً لبطل مونديال 1998، لكن المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي كان لديه رؤية مختلفة بشأن الوافد الجديد، واضعاً إياه في المركز الذي بات شاغراً بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.

وكان المدرب الإيطالي الفذ مصيباً في قراره، إذ تألق بيلينجهام في مركزه الجديد بتسجيله 13 هدفاً في أول 13 مباراة له، ما جعله المعشوق الجديد لجماهير النادي الملكي التي ارتأت أن أغنية فرقة البيتلز «هاي جود» تليق به تماماً.

وفي أول ظهور له في «كلاسيكو» الأرض ضد برشلونة، سجل بيلينجهام ثنائية في ملعب الغريم الكاتالوني خلال المرحلة 11 من الدوري المحلي، ليقود فريق أنشيلوتي للانتصار 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع هذا النوع من الدور المؤثر، أجاب بيلينجهام «جئت الى هنا متوقعاً الفوز. جئت إلى هنا لأني أردت الفوز، وتوقع ذلك يبدو فيه شيء من الجشع، لكن عليك أن تكون واثقاً عندما تلعب مع العديد من اللاعبين العظماء».

وبتسجيله هدفاً قاتلاً آخر في لقاء الإياب ضد برشلونة في مدريد (3-2) وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مفاجأة الموسم جيرونا الذي كان يقارع ريال لفترة طويلة على الصدارة، كان بيلينغهام على الموعد.

لكن وتيرته التهديفية تباطأت حين كلفه أنشيلوتي بمزيد من المسؤوليات الدفاعية، بعد الخسارة أمام الجار أتلتيكو مدريد في الهزيمة الوحيدة لريال هذا الموسم على صعيد الدوري المحلي، في حين وصل إلى نهائي دوري الأبطال من دون أي خسارة.