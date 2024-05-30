الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هاي جود».. «الجشِع» جاهز لخوض نهائي «الحلم»

«هاي جود».. «الجشِع» جاهز لخوض نهائي «الحلم»
30 مايو 2024 13:01

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«بالون دور 2024» لبيلينجهام و«2025 و2026» لمبابي!!
مبابي إلى اليونايتد.. وصلاح في الريال بتنبؤات «الذكاء الاصطناعي»


جاء الموسم الأول للإنجليزي جود بيلينجهام بألوان ريال مدريد أكثر من رائع إن كان من ناحية الأداء أو الأهداف، لكن مسك الختام سيكون الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.
ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه حين يصطدم السبت في ملعب «ويمبلي» بفريق بيلينجهام السابق في «مباراة كبيرة جداً، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنجلترا ضد فريقي السابق»، وفق ما قال اللاعب هذا الأسبوع، مضيفاً «إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك».
واختير ابن العشرين عاماً الأربعاء أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادة ريال إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة بتسجيله 19 هدفاً، إضافة إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ليساهم في وصول النادي الملكي إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه، على أمل الفوز باللقب للمرة الخامسة عشرة.
عندما وصل إلى ريال الصيف الماضي، كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق الفرنسي زين الدين زيدان، حتى إنه أخذ القميص رقم خمسة الذي ارتداه «زيزو»، تكريماً لبطل مونديال 1998، لكن المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي كان لديه رؤية مختلفة بشأن الوافد الجديد، واضعاً إياه في المركز الذي بات شاغراً بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.
وكان المدرب الإيطالي الفذ مصيباً في قراره، إذ تألق بيلينجهام في مركزه الجديد بتسجيله 13 هدفاً في أول 13 مباراة له، ما جعله المعشوق الجديد لجماهير النادي الملكي التي ارتأت أن أغنية فرقة البيتلز «هاي جود» تليق به تماماً.
وفي أول ظهور له في «كلاسيكو» الأرض ضد برشلونة، سجل بيلينجهام ثنائية في ملعب الغريم الكاتالوني خلال المرحلة 11 من الدوري المحلي، ليقود فريق أنشيلوتي للانتصار 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع هذا النوع من الدور المؤثر، أجاب بيلينجهام «جئت الى هنا متوقعاً الفوز. جئت إلى هنا لأني أردت الفوز، وتوقع ذلك يبدو فيه شيء من الجشع، لكن عليك أن تكون واثقاً عندما تلعب مع العديد من اللاعبين العظماء».
وبتسجيله هدفاً قاتلاً آخر في لقاء الإياب ضد برشلونة في مدريد (3-2) وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مفاجأة الموسم جيرونا الذي كان يقارع ريال لفترة طويلة على الصدارة، كان بيلينغهام على الموعد.
لكن وتيرته التهديفية تباطأت حين كلفه أنشيلوتي بمزيد من المسؤوليات الدفاعية، بعد الخسارة أمام الجار أتلتيكو مدريد في الهزيمة الوحيدة لريال هذا الموسم على صعيد الدوري المحلي، في حين وصل إلى نهائي دوري الأبطال من دون أي خسارة. 

 

جود بيلينجهام
ريال مدريد
دورتموند
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
«دبي البحري» يعتمد خريطة مسابقات الموسم الجديد
الرياضة
«دبي البحري» يعتمد خريطة مسابقات الموسم الجديد
اليوم 16:00
وفد مكتب البعثات الدراسية يتفقد طلبة الإمارات المبتعثين في الجامعات الصينية
علوم الدار
وفد مكتب البعثات الدراسية يتفقد طلبة الإمارات المبتعثين في الجامعات الصينية
اليوم 15:57
تنبيه مهم من وزارة الصحة بشأن السجائر الإلكترونية
علوم الدار
تنبيه مهم من وزارة الصحة بشأن السجائر الإلكترونية
اليوم 15:42
"طرق دبي" تطلق مبادرة "مدير الحسابات" لمتعامليها المميزين
علوم الدار
"طرق دبي" تطلق مبادرة "مدير الحسابات" لمتعامليها المميزين
اليوم 15:31
الإمارات تستضيف «آسيوية مصارعة الذراعين» 2025
الرياضة
الإمارات تستضيف «آسيوية مصارعة الذراعين» 2025
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©