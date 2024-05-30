«دبي البحري» يعتمد خريطة مسابقات الموسم الجديد



دبي (الاتحاد)

ثمن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعم المستمر والاهتمام الكبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي أسهم في إنجاح النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وأكد مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة أن دعم القيادة الرشيدة بمثل دافعاً لشرائح المجتمع من أجل إحياء الموروث واستمرار رسالة مؤسس السباق عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

واعتمد مجلس الإدارة برنامج الفعاليات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 الذي يتضمن ما يزيد على 20 فعالية، حيث سيبدأ الموسم كالمعتاد في شهر سبتمبر 2024 ويختتم في مايو 2025 كالمعتاد مع مسك ختام الفعاليات سباق القفال 34.

ووافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وضمن برنامج الفعاليات الرياضية تنظيم البطولة الخليجية الأولى لمنتخبات الشراع الحديث لفئات أصحاب الهمم أكتوبر المقبل بينما ستعود إلى روزنامة الفعاليات مرة أخرى الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- والتي تحدد لها النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

واستعرض الاجتماع تحضيرات إدارة الفيكتوري القائمة حالياً لخوض ما تبقى من مشوار نحو تحقيق الألقاب لهذا الموسم 2024 حيث يستعد فريق الفيكتوري فورمولاـ1 لخوض الجولة الثالثة من بطولة العالم في مدينة اولبيا الإيطالية منتصف الشهر المقبل فيما سيخوض فريق الفيكتوري -إكس كات- الجولة الثانية من بطولة العالم في مدينة باليرمو الإيطالية خلال الفترة من 19-21 يوليو المقبل ووجه مجلس الإدارة بتقديم كامل الدعم للفرق وتحفيز الأبطال المشاركين في المراحل المقبلة.

وأثنى مجلس الإدارة في الاجتماع على الخطوات المستحدثة من قسم الأكاديميات في إدارة الفيكتوري ودوره في نشر مفهوم الرياضات البحرية الحديثة عبر الزيارات وبرامج التدريب للبراعم والصغار وكذلك برنامج اكتشاف وتأهيل متسابقين جدد لتغذية فرق النادي في رياضة الزوارق السريعة من خلال إجراءات الاختبارات والقياسات اللازمة للمتسابقين من داخل وخارج الدولة والذين أبدوا رغبة في الانضمام إلى فريق الفيكتوري في المرحلة المقبلة.